Fanàtic de Maradona? Aquest nou parc a Barcelona et farà viure la seva carrera com mai abans

El parc temàtic 'Diego Vive', que “recorre alguns dels moments esportius més destacats de la carrera futbolística” de Diego Armando Maradona, ha obert aquesta setmana al barri del Born de Barcelona.

Segons ha informat l'organització en un comunicat, la visita a l'exposició dura uns 50 minuts i l'espai ocupa uns 2.000 metres quadrats.

La visita comença amb un recorregut per un túnel d'imatges sobre la vida del futbolista i segueix amb una reconstrucció de la que va ser casa seva durant la infància.

Així mateix, els assistents poden tocar i fotografiar-se amb alguns dels trofeus aconseguits per Maradona, així com samarretes, botes i pilotes que el van acompanyar durant la seva carrera.

El preu de l'experiència

El parc temàtic també ofereix un espectacle immersiu de 20 minuts, “una obra de videoart inèdita que recorre la vida” del futbolista, així com una experiència amb ulleres de realitat virtual.

Les entrades es poden adquirir a la web de l'esdeveniment per 12 euros pels nens i 21 euros pels adults, i hi ha descomptes per a alguns grups.