El campió comença la seva defensa del títol: Barça - Manchester City a Champions (21:00h)

Mapi León i Clàudia Pina, en una sessió d'entrenament. Foto: FCB

El Barça es prepara per enfrontar el Manchester City aquest dimecres 9 d'octubre a les 21:00 en un emocionant partit que serà transmès en directe per DAZN i TV3 . Aquest matx marcarà l'inici de la UEFA Women's Champions League, on les blaugranes, campiones europees a les dues últimes edicions, començaran la defensa del seu títol davant un dels rivals més competitius del continent.

El rival

El Manchester City compta amb una plantilla excepcional que barreja l?experiència amb la frescor de joves talents. Després de diverses temporades sense participar a la màxima competició europea, l'equip torna amb la intenció de demostrar la seva vàlua. Jugadores destacades com Lauren Hemp, Kelly, Hasegawa, Alejandri, Fowler, Park, Casparij, Miedema i Shaw seran fonamentals en el desenvolupament del partit. S'espera un duel molt renyit, atès el nivell de les dues esquadres i la importància del primer enfrontament a la fase de grups.

A la competició domèstica, el City ha tingut un inici positiu, amb dues victòries i un empat, acumulant un total de 7 punts. Aquest resultat els col·loca un punt per davant del Chelsea, que, tot i això, té un partit menys disputat, cosa que afegeix una mica més de pressió a l'equip local en aquest crucial partit.

El Barça

Per part seva, el FC Barcelona arriba a aquest partit amb la bona notícia de la recuperació d'Aitana Bonmatí. La talentosa centrecampista, que es va perdre el darrer partit de Lliga a causa d'un procés gripal, està a punt per fer el seu debut europeu aquesta temporada. L'entrenador, Pere Romeu, ha convocat un total de 22 jugadores per al matx, inclosa la portera Ellie Roebuck, que ha completat l'entrenament sense problemes.

Amb l'objectiu de començar amb bon peu a la Champions, el Barça es prepara per enfrontar-se al City amb determinació i confiança, buscant reafirmar el seu estatus com un dels millors equips del futbol femení europeu. L'expectativa és alta, i els aficionats estan ansiosos per veure com es desenvolupa aquest emocionant xoc a l'escenari europeu.