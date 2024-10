La dura confessió d'Álvaro Morata: "El millor era anar-me'n d'Espanya, no ho podia suportar"

Álvaro Morata - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El capità de la selecció espanyola, Álvaro Morata, va haver de bregar amb "depressió" i "atacs de pànic" abans de prendre la decisió de sortir d'Espanya perquè "no ho podia suportar", parlant dels problemes personals que va travessar abans d'anar-se'n a Milà.

"Quan tens moments durs de veritat, depressió, atacs de pànic, això és igual la feina que facis, la situació que tinguis a la vida, que tens una altra persona a dins que has de lluitar contra ella cada dia i cada nit", diu el futbolista en declaracions a 'Herrera a COPE', recollides per Europa Press.

En un avenç de l'entrevista que veurà la llum aquest dijous a les 11.00, l'ariet madrileny avança el que va patir durant mesos, fins a prendre la decisió de sortir d'Espanya, deixar l'Atlètic de Madrid amb rumb Milà. "Al final, per mi, era el millor anar-me'n d'Espanya perquè va arribar un moment en què no ho podia suportar", afirma.

Morata va confessar l'estiu passat, després de guanyar l'Eurocopa amb Espanya, que la seva presència al torneig va estar molt en dubte per una crisi personal en què va ser ajudat per Andrés Iniesta i Bojan Krkic. "Han passat moments com els que he passat jo i sempre hi ha la llum al final del túnel", va apuntar llavors.

L'internacionals espanyol s'exercita aquests dies amb la resta de la selecció a Las Rozas (Madrid), convocat per als duels de la Lliga de Nacions 2024-2025 contra Dinamarca i Sèrbia.