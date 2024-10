El Barça ensopega en el debut a Champions contra el Manchester City (2-0)

Ingrid Engen va tornar a jugar de central. Foto: X (@fcbfemeni)

És poc habitual, però va passar el 9 d'octubre passat. El Barça va caure contra el Manchester City (2-0) en el seu debut a la Champions League 2024-25, com les actuals campiones dobles, patint la revenja d'un sòlid equip anglès en tornar a l'elit del futbol continental. El conjunt blaugrana no va mostrar la seva habitual contundència ofensiva en l'arrencada d'aquesta nova edició de la màxima competició continental, tot just mesos després de conquerir la tercera corona a San Mamés el 25 de maig passat . La primera d'aquestes tres va arribar el 2021, després d'eliminar el City a quarts de final, però tres anys després l'equip anglès va mostrar quant ha millorat des d'aleshores.

A la tornada a la màxima competició europea, el City va sotmetre el Barça durant llargs trams del partit amb una pressió alta, aconseguint emportar-se els tres punts gràcies als gols de Naomi Layzell, aprofitant un error de Cata Coll, i de Khadija Shaw, amb una mica a cada meitat. Així, el City, que arribava amb ple de victòries a la seva lliga, igual que les catalanes, va confirmar el seu paper com un dels equips més perillosos dins del Grup D, on també el Hammarby va vèncer 2-0 el St. Pölten.

El Barça va començar amenaçant amb un xut al pal de Graham Hansen i una ocasió que la colomenca Laia Aleixandri va aclarir a la línia de gol, encara que el City també va estar a prop amb una rematada al pal de Lauren Hemp. Les jugadores dirigides per Pere Romeu, nou entrenador blaugrana aquesta temporada, van patir amb la pressió anglesa durant la primera part, que va culminar amb l'1-0 després d'una desafortunada sortida de Coll en un córner.

El vigent campió necessitava reaccionar, tot i que no va ser immediat. A poc a poc, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas van començar a tenir més protagonisme, encara que sense la seva habitual precisió, mostrant dubtes poc comuns en buscar la passada final. Tot i això, el Barça va començar a generar perill a l'àrea rival a prop de l'hora de partit, i el City es va haver d'esforçar en defensa.

Alexia va fallar una ocasió després d'una bona passada enrere de Hansen, Aitana va estar a prop amb un xut llunyà i Claudia Pina també ho va intentar només entrar al camp. Tot i això, quan l'empat semblava proper, Shaw no va perdonar en una pilota a l'esquena de la defensa i va signar el 2-0 al minut 77, tancant així les esperances de remuntada d'un Barça que va començar el seu camí en aquesta Champions amb un recordatori de l'evolució dels rivals.