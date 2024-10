Szczesny, en estat pur: "Si fumo no és assumpte de ningú"

"Són aspectes de la meva vida personal que no canvio, i no és assumpte de ningú si fumo. No afecta, crec que no afecta, i al camp treballo el doble de dur. A més, no ho faig davant dels nens per evitar donar-los un mal exemple. De vegades, algú em fa una foto amagada entre els arbres, on no els puc veure. Això és fora del meu control.

Amb fermesa, va afegir que "si algú creu que canviaré la meva vida personal, que ho pensi de nou, perquè jo sóc qui sóc. Sempre he estat així, i aquestes coses no són assumpte de ningú. Vull que em jutgin pel meu rendiment com a porter, no per buscar històries que no importen a ningú".

10 dies per al seu debut?

El proper partit de l'equip de Hansi Flick serà el diumenge 20 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys contra el Sevilla.

Ja inscrit a LaLiga, podria debutar sota els pals en el matx contra els sevillans, entrenats per l'exblaugrana Fran García Pimienta.