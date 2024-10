Rafa Nadal es retirarà després de la Final a 8 de la Copa Davis

"Tot a la vida té un principi i un final. Crec que aquest és el moment adequat per posar punt final al que ha estat una carrera llarga i molt més reeixida del que mai vaig poder imaginar", va reflexionar el tennista.

Sobre el seu comiat a la Copa Davis, ha comentat que "em fa molta il·lusió que el meu darrer torneig sigui representant Espanya. És com tancar el cercle, ja que una de les meves primeres grans alegries va ser la final de Sevilla el 2004".

Amb 14 títols de Roland Garros i 22 Grand Slams en total, Nadal, el rei indiscutible de la terra batuda, dirà adéu al tennis a Màlaga, on Espanya debutarà contra els Països Baixos el dimarts 19 de novembre. La seva carrera ha estat marcada per la seva tenacitat, encara que els últims anys s'ha vist afectada per una lesió de maluc que el va obligar a passar pel quiròfan el 2023, mentre se celebrava Roland Garros. Al llarg de la seva carrera, va formar part del llegendari 'Big 3' amb Roger Federer i Novak Djokovic, dominant una era daurada del tennis.