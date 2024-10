La premsa internacional aplaudeix a Rafa Nadal: les reaccions a la retirada del balear

Rafa Nadal ha rebut una cataracta d'elogis. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'anunci de la retirada de Rafael Nadal ha generat una onada de reaccions a tot el món, reflectint l'impacte profund que la seva carrera ha tingut al tennis. El 22 vegades campió de Grand Slam, que es retirarà oficialment després de la Copa Davis al novembre, ha deixat una marca indeleble a la història de l'esport.

Al Regne Unit, la BBC ha rubrayat el llegat de Nadal dins l'era dels Tres Grans, amb Roger Federer i Novak Djokovic. El seu esperit competitiu i la seva resiliència a la pista van ser elements clau que van definir una de les èpoques més daurades del tennis. Mitjans britànics van destacar la seva capacitat per lluitar fins al final, fins i tot davant de les constants lesions que van afectar el seu rendiment en els últims anys.

A Sèrbia, el mig Novosti indica que la retirada de Nadal deixa Djokovic com l'únic membre actiu de la llegendària rivalitat dels Tres Grans. Djokovic mateix va expressar el seu respecte per Nadal, reconeixent que la seva constant lluita a la pista va ser una font d'inspiració i motivació per a ell i per a molts altres jugadors. Pels serbis, Nadal és més que un rival, és una figura que va elevar el nivell del tennis mundial.

Des d'Itàlia, La Repubblica ho considera el "gladiador de la terra batuda", en al·lusió al seu domini absolut a Roland Garros, on va conquistar 14 títols. Els italians destaquen el seu estil de joc físic i la capacitat per resistir els moments més difícils. Els aficionats i jugadors italians lamenten el seu adéu, assenyalant que la seva intensitat i passió en cada partit són qualitats que poques vegades es veuen al tennis modern.

A Alemanya, Bild se centra en la seva llegendària ètica de treball i capacitat per superar obstacles físics al llarg de la seva carrera. El popularíssim mitjà alemany també destaca la importància que el seu darrer torneig sigui la Copa Davis, un tancament simbòlic a una cursa que va començar amb la seva primera gran victòria en aquest mateix torneig el 2004.

El món del tennis reconeix Rafael Nadal no només com un campió incansable, sinó també com un ambaixador de l'esport que sempre va mostrar humilitat i respecte pels seus rivals. El seu llegat, tant a dins com a fora de la pista, serà recordat durant generacions.