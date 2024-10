Segueix la polèmica pels concerts del Bernabéu: el Madrid diu que "sempre va tenir llicència"

Cues de fans de Taylor Swift al Santiago Bernabéu. Foto: Europa Press

El Real Madrid ha sortit al pas del que el club considera "divulgació d'informacions completament falses" emeses per l'Associació Veïnal de Perjudicats pel Bernabéu, afirmant de manera contundent que "sempre disposa" de les llicències i autoritzacions corresponents per fer concerts a l'estadi Santiago Bernabéu.

En el marc de les diligències prèvies 2034/2024 del jutjat d'instrucció núm. 53 de Madrid, i després de les acusacions difoses en diversos mitjans de comunicació, el club va emetre un comunicat negant la manca de llicències per a aquests esdeveniments.

"El Real Madrid ha comptat, i sempre compta, amb la corresponent llicència municipal d'activitat i funcionament, que cobreix plenament la celebració d'esdeveniments esportius a l'estadi Santiago Bernabéu. És absolutament fals que el club hagi operat amb una llicència caducada o que aquesta hagi estat utilitzada de manera fraudulenta davant d'alguna administració pública", afirma el primer punt del comunicat.

El club afegeix que els concerts celebrats al Bernabéu no requereixen una llicència municipal, sinó una autorització administrativa atorgada per l'Àrea d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat de Madrid, la qual és sol·licitada pels promotors musicals de cada esdeveniment. "Tots els concerts realitzats a l'estadi han comptat amb aquesta autorització, concedida per la Comunitat de Madrid als promotors corresponents", assegura.

Així mateix, el Real Madrid destaca que treballa activament amb la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament per garantir la sostenibilitat i la convivència, assegurant que les activitats de l'estadi es desenvolupen amb ple respecte tant a la legalitat com a l'entorn i als veïns.

Finalment, el club lamenta que l'associació veïnal, "a més d'ignorar l'esforç del Real Madrid per protegir els interessos del col·lectiu esmentat", transmeti de manera "malintencionada i conscient de la seva falsedat" informacions completament contràries a la veritat, tant davant dels òrgans judicials com davant de l'opinió pública.