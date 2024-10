L'autòpsia de George Baldock revela que es va ofegar a la seva piscina

George Baldock va fitxar pel Panathinaikos després d'anys jugant a Anglaterra. Foto: Panathinaikos FC

El futbolista George Baldock va morir per ofegament mentre nedava a la piscina de casa seva a Atenes, segons va informar la seva família després de rebre l'informe de l'autòpsia. La policia grega havia confirmat prèviament que no hi havia indicis que la mort de l'internacional grec (d'origen anglès) de 31 anys, que va ser fitxat pel Panathinaikòs de la capital hel·lena l'estiu passat, estigués relacionada amb activitats delictives.

"Estem devastats per la sobtada pèrdua del nostre estimat George. Podem confirmar que l'autòpsia ha revelat que George es va ofegar tràgicament a la piscina de casa seva a Glyfada, Atenes", ha indicat un comunicat de la família. Van recordar el futbolista com a "pare, promès, fill, germà, oncle, amic, company d'equip i una persona excepcional". "El teu entusiasme i la teva personalitat contagiosa van portar molt d'amor als que van tenir la sort de conèixer-te i als que t'adoraven des de les grades", van afegir.

"Sempre apreciarem els records especials que compartim amb tu i viuràs al teu bell fill. Havies d'haver volat avui a casa per celebrar junts el seu primer aniversari, però en canvi, plorem la teva pèrdua", va subratllar la família.

A més, han expressat que havia estat "increïblement commovedor, però molt difícil" llegir la gran quantitat de tributs escrits per aquells que van conèixer George i per aquells les vides dels quals va tocar. "Era impossible no voler-lo. Els demanem que segueixin respectant la nostra privadesa en aquests moments devastadors mentre comencem a processar el nostre dolor", han conclòs.

Baldock, que va deixar el Sheffield United l'estiu passat per unir-se al Panathinaikos, va ser internacional amb Grècia en 12 ocasions, gràcies a la seva àvia. La seva última participació amb la selecció hel·lena va ser a la repesca per a l'Eurocopa 2024, on l'equip va ser eliminat per Geòrgia.

Jovanovic: "Va deixar empremta"

Per la seva banda, el seleccionador de Grècia, Ivan Jovanovic, va afirmar després de la trobada del dijous passat 10 d'octubre de la Lliga de Nacions entre Anglaterra i Grècia a Wembley, on va guanyar la selecció grega per 1-2, que Baldock havia deixat empremta a l'equip.

"El grup ha passat unes 24 hores molt difícils", va declarar. "Va estar amb nosaltres al vestidor, en aquells moments el futbol no és important. Ens ha deixat empremta amb la manera com els jugadors han jugat avui amb ell al camp", ha remarcat.