Els valors de Lamine Yamal espanten: aquest és el seu preu amb tan sols 17 anys

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'eakkasit90

Amb només 17 anys, Lamine Yamal ja és considerat un dels millors futbolistes del món. El seu impressionant debut a l'Eurocopa va demostrar que estava destinat a ser una futura estrella del futbol, i fins i tot una possible Pilota d'Or.

Ara, el seu rendiment en aquest inici de temporada amb el FC Barcelona ha confirmat que no només està complint les expectatives, sinó que les està superant.

El valor de mercat de Lamine també reflecteix el seu ascens meteòric. Segons 'Transfermarkt', entre el maig i l'octubre, el seu valor ha crescut de 80 milions d'euros a uns impactants 150 milions. Aquesta xifra el situa com el futbolista espanyol més valuós de la història, superant fins i tot Rodri. Tot i això, encara està per darrere de Vinicius Jr., el valor de mercat del qual ha arribat als 200 milions, igualant Haaland com els jugadors més cars del moment.

Fins ara, en 11 partits entre La Lliga i la Champions, Yamal ha acumulat cinc gols i cinc assistències, formant juntament amb Lewandowski i Raphinha un dels t ridents més letals del campionat . Aquest trio ha estat clau per mantenir el Barça de Hansi Flick al cim de la lliga espanyola.

L'únic que l'iguala?

Pel que fa a jugadors joves que poden igualar el seu rendiment, Bukayo Saka és l'únic que ha aconseguit superar els números de Yamal aquesta temporada.

L'anglès de l'Arsenal ha mostrat una capacitat similar per marcar la diferència en cada partit, sobretot pel que fa a assistències.

Sense anar més lluny, en set partits de la Premier League ha signat set assistències, i per això s'ha convertit en el màxim assistent de les grans lligues d'Europa. Tot i això, cal tenir en compte que l'extrem anglès té 23 anys... mentre que Lamine Yamal en té 17.