Espanya es reposa a les baixes i aconsegueix una victòria treballada contra Dinamarca (1-0) | ES Futbol

Espanya va aconseguir una important victòria per 1-0 davant Dinamarca a la Nations League el 12 d'octubre del 2024, en un emocionant partit disputat a La Nueva Condomina de Múrcia. Aquest triomf, que manté la selecció espanyola en la lluita per la classificació per a la fase final del torneig, va ser especialment meritori, ja que l'equip es va refer a diverses baixes clau.

Tot i no comptar amb Rodri i Dani Carvajal, tots dos absents per greus lesions, i amb la baixa de Nico Williams a causa d'una lesió més lleu, Espanya va demostrar la seva profunditat de plantilla i la seva capacitat per sobreposar-se a les adversitats.

L'únic gol del matx va arribar al minut 79, quan Martín Zubimendi, aprofitant una jugada ofensiva, va batre la porteria danesa, desencadenant l'eufòria a les grades. Tot i que el marcador va ser ajustat, l'equip dirigit per Luis de la Fuente va controlar gran part del partit i va generar nombroses oportunitats de gol.

Amb aquesta victòria treballada, Espanya es continua consolidant a la Nations League, sumant punts vitals per al seu objectiu d'assolir la fase final del torneig.