Aquest és l'estadi de l'Aràbia Saudita escollit per a la Supercopa d'Espanya de futbol

L'estadi King Abdullah de Yeda. Foto: RFEF / Canva Pro

La Supercopa d'Espanya de futbol, que disputaran Barça, Real Madrid, Athletic Club i Real Mallorca entre el 8 i el 12 de gener del 2025, tindrà l'estadi King Abdullah de Yeda com a seu, després de 3 anys jugant-se a Riad, segons un comunicat de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

El King Abdullah Sport City KASC Stadium Al-Jawhara, amb capacitat per a una mica més de 60.000 espectadors, albergarà la Supercopa d'Espanya, que es disputarà entre el dimecres 8 de gener i el diumenge 12 de gener del 2025.

Ja en l'edició del 2020 es va jugar en aquest mateix recinte i el Real Madrid es va proclamar campió en superar l'Atlètic de Madrid a la tanda de penals.

Els horaris

Dimecres 8 de gener, a les 20:00 (hora peninsular espanyola), se celebrarà el duel entre el Real Madrid i el Mallorca. Els blancs, vigents campions de la Supercopa, acudeixen a l'Aràbia Saudita en emportar-se l'últim títol de Lliga, mentre que els balears s'estrenen en aquest torneig després d'assolir la final de l'última edició de la Copa del Rei.

Pel dijous 9, a la mateixa hora, queda el duel entre l'Athletic Club, vigent campió coper, i el FC Barcelona, que va acabar la Lliga en segona posició el curs passat. La final es jugarà el diumenge 12 de gener i tots els partits es podran seguir per Movistar.

Un acord sota sospita

El contracte entre la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i l'Aràbia Saudita, perquè la Supercopa d'Espanya se celebri en aquest país des del 2020, ha estat sota escrutini per presumptes irregularitats. Signat el 2019, l'acord va involucrar l'empresa saudita Sela i la firma Kosmos Global Holding, propietat de l'exfutbolista Gerard Piqué. Aquest contracte va generar importants ingressos per a la RFEF, estimats al voltant de 40 milions d'euros, i també va incloure una prima d'èxit per a Kosmos de 3 milions d'euros pel seu rol com a intermediària a les negociacions.

Tot i això, la investigació judicial ha assenyalat possibles irregularitats, com la sospita que l'expresident de la RFEF, Luis Rubiales, i altres directius poguessin haver rebut pagaments en espècie, com a terrenys a l'Aràbia Saudita per desenvolupar negocis privats. Rubiales ha negat totes les acusacions, argumentant que l'acord va ser net i necessari per al futbol espanyol, especialment durant la pandèmia.

El contracte també s'ha qüestionat per la participació de Gerard Piqué, aleshores jugador del FC Barcelona alhora que propietari de Kosmos, podria haver estat en un conflicte d'interessos. Tot i això, s'ha defensat que la participació de Kosmos era legítima i no representava un problema legal.