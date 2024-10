Szczesny, llest: ¿ocuparà la porteria del Barça contra el Sevilla?

Foto: EuropaPress, FC Barcelona

El FC Barcelona es veu les cares contra el Sevilla aquest diumenge després de tornar de l'aturada de seleccions. Una de les principals incògnites per a aquest partit serà a la porteria blaugrana, on el tècnic Flick haurà de decidir entre Iñaki Peña, que ha mostrat seguretat quan ha jugat, o el nouvingut Wojciech Szczesny.

El porter polonès, que es va unir recentment al Barça, va compartir les seves impressions en una entrevista amb TV3, on va afirmar estar "llest" per debutar. "M'he preparat aquestes dues setmanes per estar a punt. Si jugo o no és una decisió del míster, però m'entreno per estar al camp i mentalment ja estic preparat", va explicar Szczesny, mostrant la seva disposició per competir pel lloc.

Szczesny també va parlar sobre els seus primers dies al club català, admetent que han estat intensos des del punt de vista físic, especialment als entrenaments de porters. "Els primers dies van ser durs, ja que els porters vam treballar en solitari i no és gaire divertit. Però aquesta setmana, en integrar-me amb el grup, tot ha estat molt més divertit i estimulant. Jugar partits i compartir moments amb els companys és sempre ho millor", va afegir.

Pel que fa al calendari, el polonès va assenyalar que l'equip té per davant reptes importants, amb enfrontaments davant de grans equips d'Europa. Tot i això, confia en el potencial del Barça per superar-los: "Tots els partits són un test, però el més important són les victòries. Guanyar enforteix les relacions dins del vestidor i et dóna un avantatge a la classificació. Tenim per davant partits crucials, però el Barcelona és un equip top a nivell continental i estem a punt per enfrontar-nos a qualsevol”.

L'atenció estarà en la decisió de Flick, que haurà de triar entre la continuïtat d'Iñaki Peña o el debut de Szczesny, en un partit que serà el primer abans de l'autèntic tourmalet que esperen els blaugranes, ja que a l'octubre jugaran contra el Reial Madrid i Bayern de Munic.