Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista de l'Estrella Roja (94-98)

El Barça va aconseguir una victòria clau a la pista de l'Estrella Roja per 94-98, en un partit que va necessitar pròrroga per decidir-se. Va ser un duel d'alta tensió, marcat per canvis constants de lideratge, però els catalans van saber gestionar els moments decisius per trencar la ratxa d'imbatibilitat dels serbis a l'Eurolliga.

Kevin Punter va ser la gran figura del matx amb 26 punts, incloent-hi un triple crucial que va forçar la pròrroga quan semblava que el Barça ho tenia tot perdut. El primer quart va acabar amb un ajustat 25-26 a favor del Barça, en gran part gràcies a la solidesa de Jan Vesely, que va anotar 19 punts.

L'Estrella Roja va dominar el segon quart, aconseguint arribar al descans amb un avantatge de 47-44. Tot i això, al tercer quart, jugadors com Jabari Parker i Laprovittola van ajudar el Barça a sobreposar-se, encara que Nikola Kalinic, amb 19 punts, va mantenir els locals en el partit.

El quart va finalitzar amb un empat a 84-84, i va portar el partit a una pròrroga on el Barça es va mostrar més efectiu des de la línia de tres punts. Kevin Punter va tornar a ser decisiu amb un altre triple que va sentenciar el matx.

Aquesta victòria trenca la ratxa d?imbatibilitat de l?Estrella Roja al?Eurolliga i catapulta el Barça cap als llocs alts de la classificació. Tot i l'ambient intimidant, els culers van demostrar resistència i confiança en els moments clau del partit.