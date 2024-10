L'Assemblea de Socis Compromissaris del Barça aprova els comptes del club

L'Assemblea de Socis Compromissaris del Barįa aprova els comptes del club | Europa Press

Joan Laporta va aconseguir que els comptes del FC Barcelona fossin aprovats a l'Assemblea de Socis Compromissaris d'aquest dissabte, malgrat que el club va patir pèrdues significatives de 91 milions d'euros. La votació, que va comptar amb una participació relativament baixa, només un 20,41% dels socis acreditats, va resultar favorable amb 452 vots a favor, 166 en contra i 25 en blanc. No obstant, un total de 293 vots no van ser registrats o no se'n va saber res, cosa que va deixar una ombra sobre el procés. A més, el pressupost per a la temporada 2024/2025 també va ser aprovat amb 409 vots a favor, 75 en contra i 28 en blanc.

Un dels temes més polèmics de l'Assemblea va ser el projecte Barįa Vision, que ha registrat impagaments per part de socis inversors i no ha complert amb el calendari de pagaments. Tot i les crítiques i la manca d'un pla estratègic clar, Joan Laporta va defensar el projecte de manera ferma. "Hem estat molt valents amb Barça Vision. Nosaltres som els que formulem els comptes. Valorem l'empresa d'acord amb l'última valoració que es va fer a l'empresa, amb els 25 milions d'euros d'Aramark, 15 a Barça Vision. Per això ho valorem en 408 milions d'euros”, va explicar Laporta, justificant el valor del projecte. A més, va afegir amb convicció que "Barça Vision és la realitat augmentada, NFTs, metavers, producció audiovisual... Això és una mina d'or! Val molts diners. Aviat seran una de les principals fonts d'ingressos del club", mostrant la seva confiança en el potencial econòmic daquesta iniciativa.

L'auditor del club, Grant Thornton, va expressar discrepàncies sobre l'impacte negatiu de Barça Vision als comptes, cosa que va generar un debat a l'assemblea. Ferran Olivé, tresorer del Barça, va sortir al pas defensant els resultats financers. Segons ell, el resultat ordinari de 12 milions d?euros havia estat positiu, però va estar afectat per l?impagament d?obligacions. "El deteriorament del resultat és per part de l'impagament de les obligacions de la companyia. Nosaltres hem complert les obligacions. Hem aconseguit que no hi hagi més deute. Hem revertit la situació dels comptes ordinaris", va assegurar Olivé, posant èmfasi en l'esforç de la directiva per estabilitzar les finances del club.

Pel que fa a la venda de jugadors, Olivé també va anunciar que les vendes van assolir un valor de 80 milions d'euros, contribuint a millorar les arques del club. A més, va esmentar que el Barça està negociant acords amb dues noves companyies que es podrien sumar a Barça Vision, cosa que incrementaria el valor d'aquest projecte.

Un dels moments més curiosos de l'Assemblea va ser quan el soci Juan Castaño Ruiz va comparar la gestió del Barça amb la sèrie La que s'acosta. A això, Ferran Olivé va respondre amb humor, dient: "La que s'acosta és la sèrie que més m'agrada a mi". Després, en to més seriós, va afegir: "L'exercici de transparència que fa el club és terrible. No he vist empresa amb aquest nivell. Ens hem d'acostumar que totes les empreses tenen auditors, que estan sempre al club. Gairebé formen part del club, accedeixen als nostres comptes... És una discrepància que en els pròxims mesos es revertirà.