Hansi Flick resol el gran dubte del Barça ara mateix: quin porter jugarà contra el Sevilla?

Hansi Flick, en fitxer | Europa Press

Hansi Flick, el tècnic del FC Barcelona, es prepara per a l'enfrontament contra el Sevilla, que tindrà lloc diumenge a les 21 hores a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En roda de premsa, i pel que fa a l'alineació, ha confirmat que Iñaki Peña serà el porter titular, sense canvis en aquesta posició.

D'altra banda, Lamine Yamal es troba completament recuperat i té moltes possibilitats d'estar a l'onze inicial. Ansu Fati ha mostrat una evolució positiva en el seu estat físic i està lluitant per un lloc a l'equip titular. Gavi, per la seva banda, ha superat molèsties i podria ocupar un lloc a la banqueta. Fermín està tenint un bon rendiment als entrenaments i és probable que tingui minuts a la segona part del matx.

Flick ha realitzat diversos comentaris sobre el proper partit. Ha emfatitzat que "l'onze inicial serà el millor per jugar contra el Sevilla" i que el seu objectiu és "mantenir el control de la pilota i aprofitar les ocasions per seguir sumant punts en una lliga cada cop més exigent". A més, ha mostrat el seu agraïment al seleccionador espanyol per permetre que Lamine Yamal descansi, subratllant que "és una decisió en benefici de Lamine" i que està "bé per jugar".

Pel que fa a les rotacions, Flick ha aclarit que "no tinc pensat fer rotacions a la porteria", confirmant que "Iñaki jugarà demà i dimecres". Respecte a Fermín, ha destacat que "ho està fent molt bé i pot ser que jugui alguns minuts". En el cas d'Ansu Fati, va esmentar que "Ansu encara lluita per guanyar-se la titularitat, especialment davant de la gran forma de Raphinha".