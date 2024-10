L'Athletic atropella l'Espanyol a San Mamés (4-1) | Europa Press

L'Athletic Club va vèncer amb contundència l'Espanyol per 4-1 a San Mamés, en un partit de LaLiga EA Sports disputat aquest dissabte. Els locals van imposar el seu futbol i intensitat característics des de l'inici i en tan sols 30 minuts ja havien sentenciat el matx. Dani Vivian va obrir el marcador després d'una assistència de Nico Williams, mentre que Iñaki Williams va marcar un doblet, amb gols consecutius als minuts 28 i 30.

A la segona meitat, Berenguer va ampliar l'avantatge amb un quart gol al minut 55. Tot i els intents de l'Espanyol, dirigit per Manolo González, per reaccionar, l'equip periquito no va aconseguir remuntar i va ser àmpliament superat. L'Athletic, pensant en el crucial partit d'Europa League contra l'Slavia Praga dijous que ve, va fer canvis a la recta final per donar descans a alguns dels seus jugadors clau, perdonant el que podria haver estat una golejada d'escàndol. Finalment, Tejero va marcar el gol de l'honor amb un bonic gol de falta.