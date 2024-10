La raqueta d'or que rep Rafa Nadal a l'Aràbia Saudita: quin és el seu valor econòmic?

Nadal va ser el centre d?atenció del torneig. Foto: EuropaPress, CanvaPro de chaikairyna i Billion Photos

Rafa Nadal ha viscut aquests darrers dies un dels moments més emotius de la seva carrera en disputar el seu penúltim torneig com a tennista professional. El 10 d'octubre passat, el llegendari jugador de Manacor va anunciar el seu retir definitiu del tennis, posant fi a una trajectòria plena d'èxits. El seu comiat oficial serà a la Copa Davis, que se celebrarà entre el 19 i el 24 de novembre a Màlaga, tancant així un cicle que va començar en aquest mateix torneig, on el seu nom va començar a ressonar al circuit de l'ATP.

Abans d'aquest darrer adéu, Nadal va tenir una parada especial al Six Kings Slam , un torneig d'exhibició a l'Aràbia Saudita. Allà es va enfrontar a alguns dels millors tennistes del moment, incloent-hi Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. En el primer partit, Nadal es va mesurar contra Alcaraz, amb qui va perdre per 0-2 (3-6 i 3-6). Tot i la derrota, va deixar centelleigs de la seva qualitat i de per què és una llegenda de l'esport. Després, a la disputa pel tercer lloc, es va retrobar amb Djokovic, un rival amb qui ha compartit molts moments a la pista. Tot i que no desitjava enfrontar-se de nou al serbi, el destí els va ajuntar una última vegada, i Nadal va cedir novament, quedant en quart lloc.

Tot i això, més enllà dels resultats, Nadal va ser el centre d'atenció del torneig. Novak Djokovic, en un emotiu discurs, li va demanar que encara no es retiri: “No marxis del tennis, Rafa. Queda't una mica més. Ets un increïble atleta i persona”. L'ovació va ser seguida per un homenatge especial. Turki Al-Sheikh, responsable d'entreteniment d'Aràbia Saudita, va entregar a Nadal una raqueta d'or valorada en 250.000 euros , com a símbol d'admiració per la seva trajectòria. A més, va rebre 1,35 milions d'euros per la seva participació al torneig, juntament amb altres grans noms com Alcaraz i Medvedev.

D'altra banda, el campió del torneig, que va ser Sinner després de guanyar Alcaraz per 6-7(5), 6-3 i 6-3 en 2 hores i 21 minuts de partit, es va emportar 5,4 milions d'euros.