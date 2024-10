Una nova Pilota d'Or blaugrana: una jugadora del Barça guanyarà el guardó un any més

Aitana i Graham Hansen es feliciten per un gol. Foto: FCB

La centrecampista del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, es prepara per defensar aquest dilluns al Teatre del Châtelet de París (20.30 hores/Movistar Plus+) el seu títol de Pilota d'Or, atorgat per la revista France Football en col·laboració amb la UEFA. Bonmatí, que va guanyar el guardó femení per primera vegada l'any passat, és una de les grans favorites gràcies a una destacada temporada en què va sumar 26 gols i 18 assistències, contribuint que el Barça aconseguís un impressionant quàdruple: Lliga de Campions, Lliga F, Copa de la Reina i Supercopa d'Espanya.

Al costat de Bonmatí, destaquen com a principals contendents les seves companyes d'equip Alexia Putellas, que ja va guanyar la Pilota d'Or el 2021 i el 2022, i la noruega Caroline Graham Hansen. Putellas va tornar d'una greu lesió per sumar 15 gols i 11 assistències a l'última temporada, mentre que Hansen va brillar amb 33 gols i 26 assistències, consolidant la seva candidatura al premi.

A nivell internacional, Bonmatí també va reforçar el seu perfil en guanyar la Lliga de Nacions amb la selecció espanyola, un èxit que suma punts per a diverses de les seves companyes d'equip: Alexia Putellas, Salma Paralluelo, Patri Guijarro i Mariona Caldentey, que també estan entre les 30 finalistes.

A la gala de París s'entregarà a més el premi al millor entrenador femení, al qual aspira el tècnic gallec Jonatan Giráldez, que va portar el Barça a guanyar la segona Lliga de Campions abans de fitxar pel Washington Spirit. Entre altres nominats estan Sonia Bompastor (Olympique de Lió-Chelsea), Arthur Elias (Corinthians-Brasil), Emma Hayes (Chelsea-Estats Units), Filipa Patão (Benfica) i Sarina Wiegman (Anglaterra).

Finalment, es premiarà el millor equip femení, amb el FC Barcelona, Chelsea, NJ/NY Gotham, Olympique de Lió i Paris Saint-Germain com a candidats.

Vinícius, el gran favorit

El brasiler Vinícius Jr. s'erigeix com el principal favorit per conquerir aquest dilluns la Pilota d'Or 2024 al millor jugador del món.

El davanter del Reial Madrid, de 24 anys, va ser una peça clau per a l'èxit del seu equip la temporada passada. Els seus 26 gols i dotze assistències van ajudar perquè els de Carlo Ancelotti alcessin el trofeu a LaLiga EA Sports i el de la Lliga de Campions, quinzena en la història del club blanc.