Vinicius Jr. no guanyarà la pilota d'or! Els millors mems després d'aquesta decepció madridista

Vinicius Jr. Foto: EuropaPress, CanvaPro de HitToon

Sorpresa majúscula al món del futbol després de saber-se que l'expedició del Reial Madrid ha decidit cancel·lar el viatge a París i no assistirà la gala de la Pilota d'Or. Això només pot significar una cosa: Vinicius Junior, el que es considerava el màxim favorit a guanyar el premi al millor jugador, es quedarà amb les ganes aquest any de guanyar el guardó més gran.

L'expedició, composta per uns 50 membres del club, havia de sortir de l'aeroport Adolfo Suárez de Barajas a les 15.00 hores, però l'equip ha anul·lat el vol després de rebre informació des de París que deixava caure que el brasilè no serà l'elegit com el millor jugador del món.

Segons ha explicat Marca, els membres del Reial Madrid esperaven a Valdebebas des de les 14 hores, i van començar a sospitar quan ningú abandonava la Ciutat Esportiva. La notícia va caure com una galleda d'aigua freda, especialment perquè el Reial Madrid havia aconseguit 11 nominacions als premis que organitza France Football juntament amb la UEFA.

Entre els nominats madridistes, Vinicius era un dels favorits a la Pilota d'Or, acompanyat per Jude Bellingham, Fede Valverde, i el retirat Toni Kroos. Ancelotti, per la seva banda, aspirava al premi de millor entrenador, tot i que tot apunta que serà entregat a Luis de la Fuente. A més, Arda Güler competia pel trofeu Kopa al millor jugador jove, i Lunin al trofeu Yashin. Cap d'aquests jugadors ni els seus familiars estaran a París, cosa que deixarà la gala sense la presència del Reial Madrid.

El favorit ara és l'espanyol Rodrigo Hernández, que va tenir una temporada brillant amb la selecció espanyola, i la va portar a guanyar l'Eurocopa i va ser nomenat MVP del torneig. A més, va signar una gran actuació al Manchester City, guanyant la Premier i la FA Cup. Encara que no va conquistar la Champions, Rodrigo és un clar contendent a la Pilota d'Or, cosa que el convertiria en el segon espanyol a aconseguir aquest reconeixement, després de Luis Suárez.

Una decepció majúscula

Dins del Reial Madrid, la notícia que Vinicius no rebrà el guardó ha estat un cop dur. Alguns al club consideren que l'entrada de la UEFA a l'organització del premi ha afectat el brasiler, en valorar aquest any el rendiment individual, col·lectiu i el Fair Play, factors que han deixat fora el davanter madridista.

Sens dubte, la decepció del brasiler de 24 anys és enorme, ja que s?esperava guanyar-lo. De fet, Relevo ha explicat que havia preparat una festa a París amb el seu cercle més proper per celebrar-ho. Tenia ja llest el seu vestit, sabates, accessoris i pentinat per a la cerimònia, però el jet privat i l'hotel on es quedaria han estat cancel·lats.

Mems a les xarxes

Com no podia ser altrament, les xarxes han esclatat així que la notícia s'ha sabut. Els madridistes han criticat i lamentat que Vinicius no sigui el guanyador, mentre que els seus detractors han gaudit veient aquest gir de guió.