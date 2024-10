Chupa Chups també es riu de Vinicius: "Et preparem un daurat Vini?"

Fotomuntatge de Vinicius amb el Xucla Chups daurat - Canva Pro

La comunitat futbolística ha estat testimoni d'una sorprenent volta d'esdeveniments després que s'anunciés que Vinicius Junior, el destacat davanter del Reial Madrid, no assistirà a la gala de la Pilota d'Or. L'expedició del club blanc, que comptava amb uns 50 membres , va decidir cancel·lar el seu viatge a París, cosa que va deixar clar que el brasiler no serà l'afortunat a endur-se el prestigiós guardó aquest any.

La notícia de la cancel·lació del vol, programat per sortir de l'aeroport Adolfo Suárez de Barajas a les 15.00 hores, va caure com un gerro d'aigua freda a la Ciutat Esportiva de Valdebebas. Tot i les altes expectatives dipositades a Vinicius, que era considerat un dels màxims favorits, la informació provinent des de París indicava que no seria l'elegit com el millor jugador del món.

Un cop dur per al Reial Madrid

La decepció dins del club merengue és palpable. Després de rebre la notícia, els membres de l'equip van començar a sospitar quan van notar que ningú no abandonava la Ciutat Esportiva. La situació és encara més frustrant atès que el Reial Madrid comptava amb 11 nominacions als premis organitzats per France Football i UEFA. Vinicius competia amb companys com Jude Bellingham, Fede Valverde i el retirat Toni Kroos.

L'entrenador Carlo Ancelotti també aspirava al premi de millor entrenador, tot i que tot apunta que aquest reconeixement serà per a Luis de la Fuente. Els madridistes Arda Güler i Lunin competien per altres guardons, però la falta de representació del club a la gala ha deixat un buit significatiu a l'esdeveniment.

La divertida reacció de Chupa Chups

Enmig d'aquesta decepció, la marca de caramels Chupa Chups va decidir intervenir amb un tuit humorístic dirigit a Vinicius. En el seu missatge, la marca va preguntar de manera juganera: "Et preparem un daurat, Vini?", en al·lusió a la no entrega de la Pilota d'Or i alhora brindant un toc d'humor a la situació. Aquest tuit es va tornar viral ràpidament, generant rialles entre els aficionats i alleujant una mica la tensió després de la decepció.

Xarxes socials al vermell viu

Les xarxes socials no van trigar a esclatar després de conèixer-se la notícia. Els seguidors del Reial Madrid van expressar la frustració per la falta de reconeixement a Vinicius, mentre que els seus detractors van gaudir del gir inesperat. La pressió de les xarxes ha fet que la notícia cobri vida pròpia, generant mems i comentaris a totes les plataformes.

Tot i la desil·lusió, l'actitud humorística de Chupa Chups ha sabut captar l'atenció del públic, tot recordant que, de vegades, una mica d'humor pot ser un bàlsam davant la tristesa de no assolir un somni. En aquest cas, encara que Vinicius no s'emportarà a casa la Pilota d'Or, almenys té un dolç oferiment al seu camí.