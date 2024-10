Aitana i Lamine Yamal triomfen en una gala de la Pilota d'Or històrica per al futbol espanyol

Aitana, Laporta i Lamine Yamal. Foto: X (@FCBarcelona_cat)

Aitana Bonmatí revalida la seva Pilota d'Or. Lamine Yamal rep el Trofeu Kopa (al millor jugador jove i top 10 al premi de la categoria absoluta). Rodri Hernández és la primera Pilota d'Or espanyola des de Luis Suárez . Era d'esperar, però la gala del Ballon d'Or, celebrada a París dilluns a la nit 28 d'octubre, va deixar tants titulars que és complicat resumir-ho tot en poc espai.

Però es pot dir amb rotunditat que va ser una gran jornada per al Barça, que a banda d'aquests guardons es va emportar el premi al millor equip femení i també per al futbol espanyol.

El dia, però, va començar amb el favoritisme de Vinícius Júnior per al premi que es va emportar el futbolista del Manchester City, però a poc a poc, a mesura que passaven les hores, l'ombra del dubte es va anar escampant. I si no ho guanyava?

I, d'alguna manera, va arribar la confirmació quan es va saber (no per fonts oficials, però sí per fonts ben informades) que el Real Madrid no enviaria cap representació a la gala. Enemigo en la contienda cuando pierde da la mano sin envidias ni rencores como bueno y fiel hermano, diu una estrofa del seu himne que ahir van decidir obviar.

No obstant això, el conjunt blanc no se'n va anar de buit de la gala; el Madrid va guanyar el premi a millor equip masculí i Carlo Ancelotti el guardó a millor entrenador. Ningú va pujar a l'escenari per recollir-los.

Aitana: "Soc guanyadora i competitiva"

"Estic molt agraïda de tornar a ser aquí i recollir la meva segona Pilota d'Or consecutiva, però com sempre dic, això no s'aconsegueix sola i estic molt agraïda i soc molt afortunada de tenir al voltant i estar envoltada de grans jugadores que em fan seguir evolucionant, seguir creixent i ser cada dia millor jugadora", va assenyalar Bonmatí després de recollir el trofeu de mans de l'actriu Natalie Portman.

“A nivell individual, la jugadora del Barça va reconèixer que dona “molta importància” a la seva “mentalitat”. “Soc guanyadora i competitiva, i tinc ambició. Crec que és bàsicament el que ha fet que arribi a ser la jugadora que soc avui dia”, va afegir.

Rodri: "Això és una victòria del futbol espanyol i de la figura del migcampista"

Per part seva, el centrecampista del City i de la selecció espanyola ha dit que la seva Pilota d'Or, que ha rebut aquest dilluns a la gala celebrada Teatre del Châtelet de París, és "una victòria del futbol espanyol i de la figura del migcampista", recordant altres jugadors com Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, i creu que demostra que "un noi normal, amb valors, que estudia i que no es fixa en els estereotips pot arribar al cim".

"Això no és una victòria només meva, sinó també del futbol espanyol. Avui es ve a recompensar el futbol espanyol, tants jugadors que no l'han guanyat i que s'han merescut, com Xavi, com Iniesta, com Iker, com Busi - Busquets-, com tants altres. No em vull deixar ningú, però això és una victòria del futbol espanyol i sobretot la figura del migcampista", va assenyalar després de rebre el guardó.