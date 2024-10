Per què Vinicius Jr. no va guanyar la Pilota d'Or? Les conspiracions que circulen a les xarxes

La Pilota d'Or 2024 ha provocat una tempesta de controvèrsia. Tot i que la notícia fos que el futbolista espanyol Rodri havia guanyat el guardó més gran a títol individual per la seva temporada passada, la majoria de la premsa va enfocar la notícia per la derrota de Vinicius Jr., que s'esperava guanyar la Pilota d'Or i va acabar segon a la classificació.

Els detractors del brasiler justificaven el premi a Rodri i es degodiaven fent milers de mems amb la seva derrota, mentre que els madridistes llançaven a les xarxes socials tota mena de teories per justificar que acabés la nit en blanc.

Racisme?

Al Brasil , el debat se centra en si l'extrem del Reial Madrid va ser víctima de prejudicis racials. La comentarista Ana Thaís Matos, del canal Globus, es va expressar sobre això: “És difícil no veure això com una qüestió racial. Vinicius ha tingut un exercici excel·lent, però sembla que hi ha un biaix europeu a l'elecció”.

Gustavo Hofman, corresponsal d'ESPN Brasil, també va criticar la falta de suport cap a Vinicius a Europa i va destacar com la imatge del jugador com a “provocador” podria haver influït en la seva votació, generant una “antipatia injustificada”.

A xarxes socials, diversos periodistes i seguidors brasilers han llançat acusacions de racisme, recordant que Vinicius es va enfrontar a episodis d'insults racistes a diverses pistes europees. Tot i això, alguns sostenen que la qüestió racial no és l'únic factor, recordant altres jugadors afrodescendents com Rivaldo, Ronaldo i Ronaldinho, que al seu dia es van alçar amb aquest prestigiós premi.

Aliança contra el Reial Madrid?

D'altra banda, una altra de les teories que circulen a les xarxes socials apunten a una suposada aliança entre la UEFA i el PSG en contra de l'equip presidit per Florentino Pérez. Cal tenir en compte que Kylian Mbappé estava en una disputa judicial amb l'equip parisenc per un impagament de 55 milions d'euros, i la Lliga francesa va donar la raó al jugador francès.

Segons aquesta teoria, la fallada judicial recent a favor de Mbappé va provocar represàlies contra el club blanc, i és que segons argumenten els seguidors d'aquesta conspiració, el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, va contactar amb France Football per assegurar que cap jugador del Reial Madrid rebés el guardó, en resposta a la sortida de Mbappé cap al club merengue.

Represàlia per la Superlliga?

La tercera teoria que apunta que la pilota atorgada a Rodri seria una manera de castigar el Reial Madrid per impulsar el projecte de la Superlliga, ja que hauria suposat un cop molt dur a la institució del futbol en cas que hagués seguit endavant.

Per tant, la Pilota d'Or s'ha convertit en més que un premi esportiu, reflectint el tens entramat d'interessos i controvèrsies que envolten el futbol europeu.