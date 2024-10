Ajornats els partits del València i el Levante de la Copa del Rei per la DANA

Hugo Duro, davanter del València CF. Foto: València CF

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha confirmat l'ajornament dels partits de la Copa del Rei entre el Parla Escola i el València CF, i entre el Pontevedra CF i el Levante UD, a causa de la DANA que està assotant bona part de l'est d'Espanya i que ja ha deixat mig centenar de morts.

El matx entre el CP Parla Escuela i el València CF estava inicialment programada per a les 9 de la nit d'aquest dimecres 30 d'octubre al Camp Las Américas de la localitat madrilenya, mentre que el Pontevedra - Levante estava previst per dijous 31 a les 8 de la tarda a l'Estadi Municipal de Pasarón de la localitat gallega.

El club valencianista havia sol·licitat a l'organisme que organitza la competició l'ajornament del xoc, cosa que finalment ha passat.

A més, segons ha indicat la RFEF, aquests dos partits ja tenen nova data de celebració amb el matx entre l'equip parleny i el valencianista disputant-se dimecres que ve 6 de novembre a les 7 de la tarda, i el d'entre el conjunt gallec i el granota el dijous 7 de novembre a les 8 del vespre.

"A causa de les inclemències meteorològiques originades per la DANA que ha assotat les últimes hores part de la nostra geografia, els assenyalaments previstos per a les pròximes hores en la disputa de la Primera Eliminatòria de la Copa del Rei es poden veure alterats. A causa de les circumstàncies actuals , hi ha la possibilitat que altres partits programats per dijous 31 puguin patir alteracions en els seus assenyalaments", va apuntar l'ens federatiu.

Renfe va suspendre, dimarts passat a la tarda, el seu servei de trens a la línia Madrid-València, a causa de les fortes pluges i les ratxes de vent que feia hores que posaven en perill la seguretat ferroviària sobretot a la província de València.

En aquest context, les inclemències meteorològiques van impedir igualment que el Levante UD es desplacés a Santiago de Compostel·la per al seu partit del conegut popularment com a Torneig del KO davant l'equip gallec.