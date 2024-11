Márquez, Martín i Bagnaia creuen que el Gran Premi de València no s'hauria de disputar

Marc Márquez, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Cap sector de la societat és aliè al que està passant des de fa dies a la Comunitat Valenciana pels efectes de la DANA. I l'esport no n'és cap excepció; partits suspesos (o millor dit, ajornats)... i ara el que està en perill és la disputa del Gran Premi de València de motociclisme, que està fixat per als dies 15, 16 i 17 de novembre al circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Amb la que ha caigut, amb les instal·lacions del circuit aïllades, està més que a l'aire la disputa de l'última prova del campionat d'aquest 2024... i aquest dijous 31 s'han començat a sentir les primeres veus adverses a la competició.

I no són les de qualsevol; Marc Márquez, Jorge Martín i Pecco Bagnaia ja han dit que, en un moment com el que estem vivint, les curses poden i han d'esperar; "El meu sentiment és clar: com a pilot espanyol m'agradaria tenir un gran premi a Espanya, i més en un dels circuits que més m'agrada, i hi ha un ambientàs. Però la situació és la que és i primer de tot hem d'ajudar a tota la gent que s'ha quedat sense casa, que ara mateix no té un sostre, menjar, tot això. Que s'hagi fet el gran premi o no? un error. Èticament parlant”, va assegurar el de Cervera.

Per part seva, Martín i Bagnaia (Ducati), els dos candidats a ser campió del món de MotoGP, van expressar el seu suport a les víctimes de la DANA a Espanya, i van coincidir a dir que el millor seria no anar-hi.

A la roda de premsa prèvia al Gran Premi de Malàisia, Martín va enviar tot el seu "suport" i "ànim a les persones d'Espanya i de València ia les víctimes i familiars", i va deixar clar que era "una situació veritablement difícil" decidir si el Mundial hauria d'acabar a la seva cita tradicional de Cheste.