Un Barça crescut amenaça aquesta tarda un mal Espanyol fora de casa

Manolo González i Hansi Flick, a la prèvia

Avui, a les 16.15, se celebrarà l'esperat derbi català entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El matx comptarà amb un nou al·licient, ja que serà el primer derbi per als dos entrenadors als seus respectius equips: Hansi Flick al capdavant del Barça i Manolo González a la banqueta de l'Espanyol.

El FC Barcelona arriba en plena forma i ocupa el lideratge de LaLiga, mantenint una ratxa impressionant de victòries. Entre els seus últims triomfs destaquen els obtinguts contra el Sevilla, el Bayern Munic i el Reial Madrid, cosa que ha consolidat la seva posició com a principal contendent a la competició. La plantilla dirigida per Flick buscarà estendre aquesta bona dinàmica al seu propi estadi, aprofitant el suport de la seva afició i amb la vista posada a continuar sumant punts per refermar-se al capdamunt de la taula.

D'altra banda, el RCD Espanyol enfronta una situació menys favorable i lluita per distanciar-se de la zona de descens. Amb només una victòria en els últims cinc partits, l'equip necessita sumar per millorar la seva posició a la classificació. La pressió és considerable, però el derbi representa una oportunitat única per a González i els seus jugadors de guanyar confiança i enviar un missatge de fortalesa davant del seu etern rival català. El partit serà transmès en directe a través de DAZN LaLiga.