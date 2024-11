El Barça fulmina l'Espanyol en mitja hora (3-1) | FC Barcelona

Al derbi català disputat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el FC Barcelona es va imposar al RCD Espanyol amb un 3-1 en un matx marcat pel dolor que ha generat la DANA a uns quilòmetres al sud. Aquesta victòria va consolidar el Barcelona al cim de la classificació de la Lliga, amb un avantatge de nou punts sobre el Reial Madrid, que encara ha de jugar un partit pendent.

Dani Olmo va ser el gran protagonista del matx en signar un doblet, acompanyat per un gol de Raphinha, que continua la seva ratxa golejadora. La primera diana va arribar al minut 11, quan Lamine Yamal va assistir a Olmo, que no va fallar davant el porter Joan García. Només dotze minuts després, Raphinha va ampliar l'avantatge després d'una passada de Marc Casadó, superant García amb un subtil toc elevat. Olmo va tancar la primera meitat amb un altre gol al minut 30, aquesta vegada des de fora de l'àrea, posant el 3-0 al marcador.

Tot i el desavantatge, l'Espanyol va mostrar una millora a la segona part, ja amb un Barça relaxat. Un gol anul·lat de Tejero per fora de joc i un intent frustrat de l'equip blanc-i-blau amb un gol que no va pujar al marcador d'Omar El Hilali van demostrar la insistència del rival. L'únic gol vàlid de l'Espanyol va arribar de la mà de Puado, que va marcar després de rebre una passada de Romero, encara que no va ser suficient per canviar el rumb del partit.

L'entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va debutar en un derbi català mantenint l'alineació base de l'equip, amb la inclusió d'Héctor Fort al lateral dret en lloc de Koundé i el retorn de Dani Olmo a la titularitat.