El Girona vol donar un cop d'efecte a Champions a Eindhoven (18:45h)

Miguel Gutiérrez, en una acció d'un partit. Foto: X (@GironaFC)

El Girona FC torna a posar el focus al futbol continental, bona prova que aquesta temporada 2024-25 no dóna treva al conjunt de Míchel. Immersos a l'espiral de partits cada 4 dies, els de Montilivi, que acumulen diversos bons resultats entre Lliga i Copa, tornen a la Champions i aquest dimarts 5 de novembre visitaran el camp del PSV Eindhoven (18:45h).

Guanyar el Slovan per 2-0 a Montilivi va permetre al Girona respirar tranquil i celebrar aquest primer triomf a la història del club a la Lliga de Campions. Ja sense estar tesats, encara que encara amb moltíssimes baixes per lesió, l'equip de Míchel ha de buscar més aire per poder pensar amb més tranquil·litat a allargar aquest somni de la Champions.

La sortida no és fàcil perquè el PSV, sense estar en el millor moment, té més bagatge a la Copa d'Europa i amb tot just 2 punts en les tres primeres jornades té més necessitat de sumar que el Girona. Així que donar continuïtat als gols de Miguel Gutiérrez i Juanpe a Eindhoven és molt important per al projecte gironí.

L'aventura europea va començar amb una derrota per la mínima davant el PSG a París (1-0), però la derrota contra el Feyenoord a Montilivi (2-3) va fer mal. En aquesta ensopegada es van veure errors que van poder ser fruit del nerviosisme del debut a casa. Però després de guanyar l'Slovan, un dels rivals del Feyenoord a l'Eredivisie pot ser una altra víctima idònia per als catalans.

Les baixes per lesions, un mal de cap

És molt bona la ratxa i força bona la dinàmica de joc malgrat les gairebé incomptables baixes, ja que Míchel segueix sense poder comptar amb Viktor Tsygankov, Abel Ruiz, Iàsser Asprilla, Arnaut Danjuma, Ivan Martín, Alexandre Francès, Jhon Solís ni i Portu.

Per això viatgen als Països Baixos futbolistes del filial com Lucas, Selvi, Minsu, Enric i Jastin . I amb la novetat del porter Pau López, tot i que tot apunta que seguirà jugant Gazzaniga.