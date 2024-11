Confirmat: Catalunya acollirà el Gran Premi de motociclisme que s'havia de celebrar a la Comunitat Valenciana

El podi del GP de Catalunya de l?estiu passat. Foto: Europa Press

Ja és un fet: el Circuit de Catalunya, a Montmeló , acollirà, entre els dies 15 i 17 d'aquest mes, el Gran Premi de motociclisme que s'havia de disputar al Circuit Ricardo Tormo de Cheste, però que els efectes de la DANA sobre la Comunitat Valenciana han impedit.

"El tancament del teló del 2024 se celebrarà a Barcelona i tornarem al Circuit de Barcelona-Catalunya, on es decidirà el Campionat del Món, en les dates originals del final de temporada. El Gran Premi se celebrarà en solidaritat amb la Comunitat Valenciana", ha assegurat l'organització del Mundial en un comunicat.

La gran cita final del Mundial s'organitzaria, com és habitual, a Cheste, però pels danys causats pel temporal al Circuit Ricardo Tormo i en solidaritat amb les famílies i amics de les víctimes, l'ara GP Solidari es mou a Barcelona, que ja va viure en aquest campionat un GP Catalunya que va guanyar Pecco Bagnaia, amb Jorge Martín segon i Marc Márquez tercer.

"L'esdeveniment anava a celebrar-se prèviament a València abans de les devastadores inundacions que han afectat greument la regió. Sent el darrer Gran Premi de la temporada, atès el context esportiu en què es troba el Campionat, i l'impacte positiu que té el esdeveniment, els devem als aficionats, al nostre paddock, a l'esport ia València", van argumentar Dorna i la FIM en un comunicat oficial de MotoGP.

"En lloc de córrer a València, MotoGP correrà per València. Per tots els afectats, i per tota la Comunitat Valenciana", asseguren els organitzadors, amb l'espanyol Carmelo Ezpeleta al capdavant de Dorna i com a cap visible del campionat.

MotoGP va sol·licitar a les autoritats córrer a Barcelona perquè era “la millor opció possible” i la “més fàcil” per als aficionats que ja tenien previst assistir al final de temporada de MotoGP. "La ubicació i el circuit també són l'opció més eficient, proporcionant una alternativa gairebé sense problemes per al personal i la logística", argumenten els organitzadors.