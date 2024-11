El Girona és apallissat a Eindhoven: sense opcions contra el PSV (4-0)

Els gironins no van tenir opcions de guanyar. Foto: Girona FC

"Superats". Així titula la web del Girona la crònica del partit de la quarta jornada de la Champions League , en què els de Míchel Sánchez van ser clarament derrotats a l'estadi del PSV Eindhoven (4-0) dimarts 5 de novembre passat .

Els visitants van començar bé al Philips Stadion. En un córner, Yangel Herrera va connectar un cop de cap que el porter del PSV va atrapar sense dificultats. Després, al minut 9, el Girona va tenir una doble oportunitat per obrir el marcador: primer, un xut amb l'esquerra des de fora de l'àrea de Ladislav Krejci, seguit d'una rematada a boca de canó de Bojan Miovski. En les dues jugades, l'arquer Walter Benítez va mostrar els seus reflexos, especialment a la segona, desviant el xut de Miovski a tocar.

El PSV també va respondre amb una doble ocasió: primer, Malik Tillman va disparar des de la frontal de l'àrea, i després Guus Til ho va intentar des d'un angle més tancat. En totes dues, Paulo Gazzaniga va defensar bé el seu arc, però aquesta resistència no duraria gaire. Al minut 16, Tillman va executar un servei de banda des de la dreta, enviant la pilota a l'àrea, on Ryan Flamingo la va rematar de manera complicada; l'esfèric va fregar David López i va superar Gazzaniga.

Les repeticions van mostrar que Tillman havia trepitjat el camp en fer la sacada de banda, però ni el VAR ni l'àrbitre, Michael Oliver, van considerar la jugada il·legal. Tot i el cop, el Girona va intentar reaccionar, com va mostrar un potent xut llunyà de Miguel Gutiérrez, bloquejat per la defensa del PSV.

Tot i això, l'equip visitant va començar a perdre el control del joc, cedint possessió i mostrant debilitats a la seva banda dreta, per on Tillman es mostrava perillós. Al minut 33, després de rebre una passada de Noa Lang, Tillman va avançar sense oposició, aprofitant l'espai que li va concedir Arnau Martínez, i va llançar un xut ras que va superar Gazzaniga al costat del pal.

El Girona es va desanimar ia penes va generar perill abans del descans. A més, Arnau Martínez va ser amonestat per protestar una jugada amb Luuk de Jong i l'equip va demanar un penal per un cop a Miovski que l'àrbitre no va concedir.

El segon temps va començar malament per al Girona, amb una rematada de Luuk de Jong al pal després d'un bon control i passada de Tillman. La situació va empitjorar quan Arnau Martínez va rebre una segona groga en enderrocar Lang. Amb un home menys, el Girona es va salvar dues vegades, però el tercer gol del PSV es veia venir. Ismael Saibari va anotar amb un xut ras, però va ser anul·lat per una falta prèvia.

Finalment, Johan Bakayoko va marcar el 3-0 al minut 83, amb un xut ras després d'un córner i una cursa al llarg de la frontal de l'àrea. Al minut 89, un xut de Saibari va ser rebutjat per Gazzaniga, però la pilota va rebotar a Krejci, resultant en un desafortunat autogol que va sentenciar el 4-0.