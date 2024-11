Punxada del Madrid a Champions: el Milan conquista el Bernabéu (1-3)

El milanista Pulisic i el madridista Bellingham pugnen per una pilota. Foto: Real Madrid

Bastant acostumat a nits de remuntada, el Santiago Bernabéu va veure, dimarts passat 5 de novembre, com això no sempre es compleix... i com el Real Madrid perdia a la quarta jornada de Champions League contra l'AC Milan (1-3).

Els temps convulsos segueixen a Concha Espina; primer va ser el Clàssic, amb victòria del Barça, després el surrealista episodi de la Pilota d'Or i, finalment, aquesta derrota a la seva competició.

La mística del Bernabéu, que tantes vegades havia salvat l'equip, no va ser suficient davant un Milan que, sense mostrar el millor nivell, va saber imposar-se a un campió d'Europa desorganitzat en defensa. El gol de Vinícius, un penal estil panenka, va ser un miratge en un equip sense una versió convincent i que acumula dues derrotes seguides al seu estadi, cosa que no passava des del 2019.

El partit va començar amb intensitat i pressió alta per part del Madrid, que es va anar diluint amb el pas dels minuts. Milan va aprofitar un córner per obrir el marcador amb un cop de cap de Malick Thiaw, superant una feble defensa madridista. Tot i que Vinícius va aconseguir empatar després d'un penal, l'equip seguia sense un control clar al centre del camp. Tchouaméni va cometre un error a la sortida que va donar origen a una altra oportunitat per a Milan, i Lunin va salvar un xut previ, però no va poder evitar el gol de Morata després de recollir el rebuig.

Ancelotti va intentar canviar la dinàmica amb els ingressos de Camavinga i Brahim, però l'equip va continuar desorganitzat sense una estructura clara en atac ni en defensa. Lunin va haver d'intervenir diverses vegades per evitar que Milan ampliés l'avantatge, mentre els intents de contraatac del Madrid no van fer efecte.

A mesura que el partit avançava, l'equip merengue va perdre el rumb i va descuidar la defensa. En una contra, Reijnders va deixar enrere diversos defensors i va assistir Leao, que va facilitar el segon gol italià. Tot i que Rüdiger va anotar un gol que va ser anul·lat per fora de joc, i Brahim va tenir una última oportunitat, el Madrid no va aconseguir reaccionar i va acabar caient davant la seva afició en una nit de dubtes i frustració.

El proper repte serà el 27 de novembre, amb la dificilíssima visita a Anfiel, el camp del Liverpool anglès.