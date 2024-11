El Barça es diverteix de valent a l'infern de l'Estrella Roja (2-5)

Imatges de celebració es van veure 5 vegades a Sèrbia. Foto: FCB

Al Barça no li importa que l'escenari sigui l'Olímpic de Montjuïc, el Santiago Bernabéu o el Marakana de Belgrad. Guanya. I es diverteix. I es nota. Tot funciona, les peces que entren i surten de l'equip no fan que l'orquestra desafini.

L'última victòria, l'última golejada, va ser la nit del 7 de novembre a la capital de Sèrbia contra l'Estrella Roja (2-5), un resultat que fa que els de Hansi Flick siguin sisens a la taula i l'equip que més gols ha marcat a Champions

El camí a la victòria va començar amb un ensurt. Hansi Flick havia advertit sobre els perills de la complaença, especialment després de l'última actuació al derbi. Tot i això, l'Estrella Roja va aconseguir penetrar la línia defensiva, i només l'anul·lació del primer gol rival va mantenir el Barça a la superfície. Amb el Petit Maracaná rugint, Lamine Yamal es va convertir en el primer avís del que havia de venir. I al minut 13, el silenci es va apoderar de Belgrad: Raphinha va llançar un centre amb una precisió quirúrgica, que va trobar el cap d'un Iñigo Martínez imparable per posar el 0-1.

L'Estrella Roja no va trigar a respondre. Amb una jugada meticulosa, Silas va trencar la línia defensiva i va batre Iñaki Peña, provocant una explosió de joia a l'estadi. Però el Barça, lluny d'acovardir-se, es va retrobar amb la seva urpa i va tornar a la càrrega. Pedri, amb intel·ligència i visió, va deixar una pilota perfecta per a Raphinha, el xut ras de la qual va deixar un rebot que Lewandowski no va desaprofitar. El polonès va dissipar els fantasmes i va permetre al Barça respirar en arribar al descans.

L'inici de la segona meitat va ser una mostra de força. Lewandowski va tenir tres ocasions, i a la tercera, després d'una assistència de Jules Koundé, no va perdonar: l'1-3 quedava segellat i l'afició culer embogia. Raphinha es va sumar a la festa amb un xut al pal que només un arquer llegendari podria haver aturat, sentenciant l'1-4.

El domini del Barça era absolut, l'Estrella Roja s'ensorrava i amb prou feines podia sostenir l'embat. Koundé, incansable, va habilitar Fermín López per al cinquè gol, una recompensa a l'entrega del jove guerrer. Tot i un últim sospir de l'Estrella Roja, amb un gol de Milson que va posar una mica de sabor local, el Barça es va erigir triomfant en una terra hostil.