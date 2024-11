Alberto Durán, president del CPE: "L'esport paralímpic transforma vides d'una manera única"

Alberto Duran i Miguel Carballeda. Foto: EuropaPress

El nou president del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE), Alberto Durán, té clar que el seu nou càrrec "és molt important", sobretot perquè creu que "l'esport paralímpic inspira i transforma vides de manera única" i que està "convençut" que Espanya pot mantenir la seva posició "a l'elit" per a això caldrà "fomentar una pedrera sòlida, comptar amb bons professionals i garantir els recursos necessaris".

"Convertir-me en president del CPE és molt important per a mi perquè aquest Comitè representa l' esport paralímpic al nostre país, i això és fonamental tant per als esportistes que competeixen sota la bandera d'Espanya com per a la societat en general", ha destacat Durán en una entrevista al departament de premsa del Comitè Espanyol de Representants amb Discapacitat (CERMI). El recent elegit nou màxim mandatari del CPE sap que el seu nou rol "comporta una gran responsabilitat".

"Estic emocionat pel llegat que deixa Miguel Carballeda i tot l'equip que ha treballat al seu costat. És un enorme orgull i una gran responsabilitat que assumeixo amb emoció", va afirmar. Entre els objectius del nou president és seguir avançant en la “igualtat de drets i assegurar el finançament necessari per als propers quatre anys”.

"Vull potenciar la presència internacional del CPE al Comitè Paralímpic Europeu i Internacional", ha apuntat Durán que a escala nacional planeja "enfortir programes com a Relleu Paralímpic" per garantir noves generacions d'esportistes.

En aquest sentit, adverteix que "és essencial que cada cop més nens i nenes, inclosos aquells amb discapacitat, practiquin esport". "Cap pare o mare s'hauria d'acostar a un poliesportiu, club esportiu o associació i rebre la resposta: 'Ens agradaria ajudar, però no comptem amb instal·lacions, material o entrenadors capacitats per treballar amb persones amb discapacitat'. Aquest és un desafiament que hem d'enfrontar i superar, perquè l?accés a l?esport sigui una realitat per a tothom", va expressar.

"Considero que l'esport és un element crucial per a una persona amb discapacitat, ja que promou la millora personal, l'autonomia i l'autoestima, a més a més de servir com a exemple de lluita i superació. Aquest impacte no es limita a la persona en si, sinó que també s'estén al seu entorn familiar i social, que observa com aquesta persona avança i aconsegueix fites importants. En general, l'esport ofereix una manera de normalitzar la vida de les persones amb discapacitat i enderrocar prejudicis", va subratllar.

Per a Alberto Durán, els Jocs Paralímpics són un "esdeveniment de gran rellevància i la seva divulgació és crucial", per la qual cosa un dels problemes és la "manca de notorietat entre els esdeveniments paralímpics i olímpics".

"Volem explicar les històries dels nostres esportistes , no només des de la perspectiva esportiva, sinó també des de les seves vides personals i els desafiaments que han superat. Això ens ajudarà a obrir espais informatius més enllà de l'esport en si. Hem d'aprofitar el costat humà de les nostres històries", va manifestar.

El dirigent opina que els Jocs Paralímpics "són una prova que no només mostra l'esport de les persones amb discapacitat, sinó que també ajuda a obrir ments en aquells que encara tenen dificultats per acceptar la inclusió i la participació de la vida de les persones amb discapacitat discapacitat".

"L'esport paralímpic és un element i un instrument poderós, capaç de commoure i connectar les persones, és un projecte que inspira i transforma vides d'una manera única", confessa, considerant l'esport com "una eina fonamental per a la millora personal, l'autonomia i l'autoestima de les persones amb discapacitat”.

"Espanya mereix estar a l'elit de l'esport paralímpic"

Per aquest motiu, han de treballar "per garantir que les instal·lacions esportives siguin accessibles i que hi hagi entrenadors capacitats per incloure aquests esportistes". "És important que les entitats de l'àmbit de la discapacitat col·laborin per promoure la pràctica esportiva, no només a nivell d'alt rendiment, sinó també a nivell recreatiu i formatiu", va explicar el president del CPE.

A més, Durán va celebrar "la presència institucional" que han tingut a París 2024 amb la presència de SM la Reina Donya Letizia, el president del Govern Pedro Sánchez i diversos dels seus minuts, que evidencien que "l'esport paralímpic és important per a la societat" .

"A més, ha aconseguit que la família paralímpica estigui unida, on cada part, des d'esportistes fins a federacions i patrocinadors, treballa en sintonia", ha indicat. Tampoc oblida que els resultats a l'esport paralímpic són "cada vegada més importants en un context de creixent competència entre països".

"Espanya mereix estar a l'elit de l'esport paralímpic, i estic convençut que podem continuar mantenint aquesta posició. Per aconseguir-ho, necessitem fomentar una pedrera sòlida, comptar amb bons professionals i garantir els recursos necessaris", va detallar el president de CPE, que va fer èmfasi en la importància dels "recursos econòmics i humans" per fer realitat els objectius.

Finalment, el gallec va recalcar també el que és "essencial" de la col·laboració internacional amb "grans potències en esports paralímpics" d'Amèrica Llatina, com el Brasil, i altres països que tenen representació en certes disciplines. "Estem buscant oportunitats per desenvolupar projectes que beneficiïn les persones amb discapacitat en aquests països", ha conclòs.