Tragèdia a Alemanya: mor un aficionat del Bayern després de la victòria contra el Benfica

L'Allianz Arena és l'estadi del Bayern. Foto: FC Bayern / Canva Pro

La victòria del Bayern Munic (1-0) sobre el Benfica a la quarta jornada de la fase de lliga de la Lliga de Campions es va veure enfosquida aquest dimecres 6 de novembre per la mort d'un aficionat després de ser atès a la grada per una urgència mèdica.

Aproximadament una hora després del xiulet final, l'equip alemany va rebre "la trista notícia" que un aficionat havia mort de camí a l'hospital, segons va informar el club. L'espectador havia caigut malalt poc després del servei inicial i va rebre tractament mèdic d'urgència a les grades abans de ser traslladat al centre mèdic.

"La victòria del Bayern per 1-0 va quedar relegada a un segon pla a causa d'un trist esdeveniment. Una urgència mèdica a les grades de l'Allianz Arena va enfosquir el partit des de l'inici. Aproximadament una hora després del xiulet final, vam rebre la trista notícia de que l?aficionat havia mort camí a l?hospital", va avançar un comunicat de l?entitat.

Així, el club ha afirmat que "està de dol i amb la família" del mort "en aquest difícil moment". Per respecte, els aficionats del Bayern a la zona de la corba sud, on hi ha la grada d'animació, no van donar suport d'una manera tan sorollosa com en altres partits.

"Definitivament, hi ha coses més importants a la vida que el futbol", va dir el director esportiu Max Eberl. I és que l'equip no va saber la mort de l'aficionat fins després del partit. "Després del partit, no ho celebrem gaire", va assenyalar l'entrenador Vincent Kompany.