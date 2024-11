La gran trollejada d'un jugador de l'Estrella Roja: “Hem marcat més gols que el Madrid”

Elšnik - Canva Pro

El Barcelona segueix col·leccionant victòries i gols, i aquesta vegada, la víctima va ser l'Estrella Roja a casa seva a Belgrad, on el Barça va guanyar 2-5. Però si alguna cosa va destacar després del matx, a més de la brillant actuació culer, va ser el comentari mordaç de Max Timi Elšnik, jugador del conjunt serbi, que no va poder evitar una petita "dedicatòria" al Reial Madrid.

"Al final hem marcat més gols que el Reial Madrid," va deixar anar Elšnik amb un somriure, en referència al recent matx al Santiago Bernabéu, on el Barça li va passar per sobre a l'equip d'Ancelotti amb un contundent 0-4. El dard va ser directe: si l'Estrella Roja va aconseguir, almenys, dos gols, el Madrid es va haver de conformar amb... cap. Així, els serbis no només van quedar satisfets d'haver enfrontat un dels millors equips del món, sinó que van trobar una excusa perfecta per unir-se al ja llarg llistat de bromes a costa de l'equip blanc.

Un Barça intractable… i un Madrid a l'ombra

El domini del Barça al Bernabéu va deixar una empremta que s'està comentant a tot arreu. I és que el contrast no podria ser més clar: mentre el Barcelona continua mostrant un joc electritzant i ple de gols, el Madrid continua buscant la seva espurna ofensiva, incapaç de marcar un sol gol davant del seu rival etern a casa. A Belgrad, l'Estrella Roja va aconseguir el que semblava impossible per al Madrid al Clàssic: ficar-ne almenys un al Barça!

"El Barcelona és el meu club favorit": més elogis d'Elšnik al Barça

Elšnik no es va aturar aquí. Va lloar el Barça i els seus joves talents, ressaltant que l'equip culer estarà al cim “durant els propers cinc o deu anys” a causa de la seva qualitat i joventut. No només va ser una nit especial per al Barcelona; també ho va ser per al jugador serbi, que semblava gaudir de l'experiència malgrat la derrota i va llançar elogis a l'equip de Xavi, deixant entreveure la seva admiració pel conjunt blaugrana.

“És una sensació agradable quan jugues contra el Barcelona. Quan comences a entrenar futbol, sempre vols jugar contra els millors. El Barcelona és el meu club preferit, és un bonic moment per a mi. És un dels millors del món i estarà a dalt de tot durant els propers cinc o deu anys perquè els seus jugadors són joves. Crec que els vam donar bona resistència. Al final vam marcar més gols que el Reial Madrid, però n'encaixem massa”, va dir el jugador d'origen eslovè.