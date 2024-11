Sorteig advers per a Espanya: la selecció femenina tindrà una dura defensa de la Nations League

Un partit recent de la selecció espanyola. Foto: X (@SEFutbolFem)

La selecció espanyola femenina de futbol tindrà una dura defensa del seu títol de la Lliga de Nacions , ja que va quedar aparellada al seu grup amb una altra de les grans favorites com Anglaterra, actual campiona d'Europa i subcampiona del món, a més de Bèlgica i Portugal .

L'actual campiona del món no va tenir gaire sort en el sorteig de la segona edició d'aquesta competició, el títol de la qual va aixecar el mes de febrer passat a l'Estadi de La Cartuja després de batre a la Final a Quatre els Països Baixos (3-0) ia França (2-0).

Ara, el combinat que dirigeix Montse Tomé haurà de bregar amb un dur grup malgrat que partia com a cap de sèrie amb Alemanya, França i Itàlia, ja que no va poder evitar el rival teòricament més perillós del segon bombo, Anglaterra, actual campiona continental i número dos del rànquing FIFA.

El duel davant les angleses reeditarà la final del passat Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, on les espanyoles van fer història gràcies al gol d'Olga Carmona, i serà clau segurament per ocupar el primer lloc, l'únic que dóna accés a les semifinals, que a aquesta ocasió, igual que la final i el tercer i quart lloc, seran a doble partit i no en format de F4.

La segona plaça garanteix la presència a la Lliga A per al sorteig de la fase de classificació per al Mundial del Brasil del 2027, mentre que la tercera obliga a una cruïlla contra un segon d'un grup de la Lliga B per romandre i la quarta significa el descens de categoria.

A banda del combinat que dirigeix Sarina Wiegman, Espanya haurà de bregar amb Bèlgica, 20 del món i amb la qual ja va estar aparellada a l'última fase de classificació, amb dues victòries per 0-7 i 2-0, i amb Portugal, 22 del món rànquing i una selecció que està elevant el nivell competitiu.

De la resta de grups, França, actual subcampiona, va quedar aparellada amb Islàndia, Noruega i Suïssa, Alemanya, amb els Països Baixos, Àustria i Escòcia, i Itàlia amb Dinamarca, Suècia i el País de Gal·les.

Aquesta fase de grups arrencarà el proper mes de febrer, amb les altres dues finestres, a l'abril i entre finals de maig i principis de juny, i serà una bona pedra de toc per a l'actual campiona del món per afinar-ne la posada a punt de cara a l'Eurocopa de l'estiu del 2025 a Suïssa. Les semifinals, final i tercer i quart lloc seran entre l'octubre i el desembre d'aquest any.