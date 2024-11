El blaugrana Marc Casadó, gran novetat de la llista de la selecció de Luis de la Fuente

Casadó, en un partit amb el Barįa. Foto: FC Barcelona

El centrecampista del FC Barcelona Marc Casadó, el davanter del Porto Samu Omorodion i el defensa de l'Athletic Club Aitor Paredes són les principals novetats de la llista de convocats de Luis de la Fuente per als dos darrers partits de la Nations League 2024-25, davant Dinamarca i Suïssa.

El nom del jove mig blaugrana de 21 anys sonava amb força gràcies a la seva gran arrencada de temporada on s'ha convertit gairebé en imprescindible per a Hansi Flick i ara intentarà debutar amb l'Absoluta després que a l'anterior aturada fos citat per la Sub-21 de Santi Dénia. La seva entrada a la llista de centrecampistes deixa sense lloc, aquesta vegada, Aleix García (Bayer Leverkusen).

D'aquest equip també puja un Samu Omorodion, que també havia estat a les travesses de l'última convocatòria. El campió olímpic a París 2024 es va mantenir a la Sub-21, on va mantenir el seu gran estat de forma golejador d'aquesta campanya en què ja porta onze gols. El de Melilla, de 20 anys, ocupa a la davantera el buit que deixa una de les principals absències, Joselu Mato (Al-Gharafa), campió d'Europa que es queda fora aquesta vegada.

Finalment, l'altra gran novetat és la d'Aitor Paredes, que rep la primera trucada de l'Absoluta després d'haver estat un dels dos centrals titulars de la Sub-21 que es va proclamar subcampiona d'Europa l'any 2023. aprofita el buit que es queda a la defensa per l'absència de Pau Cubarsí (FC Barcelona), després de l'aparatós cop patit a la cara dimecres 6 passat a la Lliga de Campions davant l'Estrella Roja.

A més, com estava previst, tornen habituals com Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Ayoze Pérez i Yeremi Pino (Villarreal CF), absents per lesió als partits davant Dinamarca i Sèrbia, mentre que Álvaro Morata (AC Milan) entra malgrat el cop al cap que es va produir dijous durant un entrenament i pel qual va ser hospitalitzat segons va informar la premsa italiana. També es manté l'extrem del Club Atlètic Osasuna Bryan Saragossa, anomenat a l'anterior després de diverses baixes per lesions.

Les víctimes de la DANA, al record

"En aquests durs moments per al nostre país, els components de la selecció nacional no podem oblidar-nos ni un segon de totes aquestes famílies que han perdut els seus éssers estimats. De totes aquestes famílies les cases de les quals han estat destrossades i de totes aquelles famílies que han vist arruïnats tots els seus negocis. Per a tots ells el nostre suport i la nostra solidaritat per superar aquests dramàtics moments", ha assegurat Luis de la Fuente al vídeo que acompanya la convocatòria.

El de La Rioja confia "que aviat entre tots" puguin "ajudar a sortir com més aviat millor d'aquesta terrible situació" i té un record especial per "els milers de nens i joves que ara mateix no poden gaudir de la seva passió". "Tots els camps de futbol de la zona han estat arrasats per aquesta maleïda DANA. Estic segur que el món del futbol no us fallarà, no us fallarem i en poc temps podreu tornar a gaudir d'aquest meravellós esport a tots els vostres pobles", subratlla.

Els seleccionats

PORTERS: David Raya (Arsenal), Àlex Remiro (Real Societat) i Robert Sánchez (Chelsea).

DEFENSES: Marc Cucurella (Chelsea), Óscar Mingueza (Celta), Dani Vivian i Aitor Paredes (Athletic Club), Aymeric Laporte (Al Nassr), Pau Torres (Aston Villa), Pedro Porro (Tottenham) i Alejandro Grimaldo (Leverkusen).

CENTROCAMPISTES: Martín Zubimendi (Real Societat), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Villarreal), Fabián Ruiz (PSG), i Pedri, Marc Casadó i Dani Olmo (FC Barcelona).

DAVANTERS: Álvaro Morata (Milan), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremi Pino i Ayoze Pérez (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Societat), Samu Omorodion (Porto) i Bryan Saragossa (Osasuna).