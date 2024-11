Un periodista que no va votar Vinicius a la Pilota d'Or dimiteix com a jurat del guardó | Europa Press

Juha Kanerva, periodista finlandès del mitjà Ilta-Sanomat, ha renunciat al seu rol com a membre del jurat de la Pilota d'Or 2024 després d'admetre un error significatiu en la seva votació. La decisió de Kanerva arriba després que reconegués públicament haver oblidat incloure el futbolista brasiler Vinicius Jr. entre els deu millors jugadors d'aquest any, malgrat la intenció original de votar-lo. Aquesta relliscada ha generat una onada de crítiques, ja que Vinicius, davanter del Reial Madrid, va acabar en el segon lloc a la classificació general de la Pilota d'Or, consolidant-se com un dels jugadors més destacats de la temporada.

La controvèrsia va començar quan un compte d'anàlisi de la Pilota d'Or a X.com (anteriorment Twitter) va identificar Kanerva com un dels tres periodistes que no havien inclòs Vinicius en les votacions. En resposta, Kanerva va utilitzar el compte en aquesta mateixa plataforma per confirmar l'error, que ràpidament va generar un intens debat en xarxes socials. L'absència de Vinicius Jr. a la llista ha portat a qüestionaments sobre el criteri de Kanerva i el procés d'avaluació en general, en un premi tan rellevant per al futbol mundial.

En el seu lloc, el periodista finlandès va decidir atorgar el primer lloc al centrecampista espanyol Rodri Hernández, sent l'únic membre del jurat a fer-ho. al tercer i Toni Kroos al quart. atenció, deixant Kanerva sota una creixent pressió i escrutini mediàtic.

La llista completa de Kanerva va incloure amb vista a Rodri Hernández amb 15 punts, Erling Haaland amb 12 punts, Jude Bellingham amb 10 punts, Toni Kroos amb 8 punts, Florian Wirtz amb 7 punts, Declan Rice amb 5 punts, Lamine Yamal amb 4 punts , William Saliba amb 3 punts, Ademola Lookman amb 2 punts i Dani Carvajal amb 1 punt. Aquesta selecció ha generat comentaris trobats, ja que alguns consideren que la llista mostra una perspectiva única quant als criteris de valoració, mentre que altres opinen que l'omissió de Vinicius representa una fallada crucial en el seu criteri.

La situació es torna més complexa en considerar que Kanerva no va ser l'únic periodista a ometre Vinicius Jr. a la llista. Dos periodistes més, Sheefeni Nikodemus de Namíbia i Bruno Porzio del Salvador, tampoc van incloure el davanter brasiler. Nikodemus va atorgar el primer lloc a Jude Bellingham, mentre que Porzio va ubicar Rodri en la setena posició, una preferència notablement diferent de la de Kanerva.