El Madrid guanya fàcilment, però tres dels seus jugadors cauen lesionats: preocupa Militao | Europa Press

El Reial Madrid va aconseguir una còmoda victòria per 4-0 contra l'Osasuna a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, un resultat que reafirma la seva ambició per mantenir-se en la lluita per les primeres posicions del campionat. Vinicius Jr. va ser el gran protagonista del partit, aconseguint un hat-trick que va deixar clar el seu excel·lent moment de forma. El brasiler va demostrar la capacitat per desbordar i marcar, aportant tres gols fonamentals per a l'equip. A més, Jude Bellingham va completar la golejada amb un gol, destacant la seva regularitat i aportació ofensiva.

Tot i això, el partit va estar marcat per una sèrie de lesions que van preocupar l'equip madridista. Rodrygo va patir molèsties al quàdriceps dret i va ser substituït per Brahim Díaz a la segona meitat. Eder Militão, per la seva banda, es va lesionar al genoll, cosa que va obligar a la seva sortida i l'entrada d'Asencio. Lucas Vázquez també va experimentar molèsties musculars, i encara que va intentar seguir al camp fins al descans, finalment va haver de ser substituït. Aquestes tres lesions seran avaluades amb proves per determinar-ne la gravetat, cosa que genera incertesa per als pròxims compromisos del Madrid.

Tot i aquests contratemps, el Madrid va controlar el partit amb comoditat. Osasuna va intentar respondre amb contraatacs, però el seu atac no va aconseguir generar un perill real per a la porteria de Lunin. L'equip d'Ancelotti torna a assaborir la victòria, encara que les baixes patides avui suposen un desafiament per a les properes jornades.