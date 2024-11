El Barça visita aquesta nit una Reial Societat en hores baixes

El Barça aspira a anar-se'n a una nova parada de seleccions amb magnificència davant la Reial Societat | FC Barcelona

El FC Barcelona, actual líder de LaLiga EA Sports, s'enfronta aquesta nit a les 21:00 hores a la Reial Societat al Reale Arena, a la jornada 13 de la competició. L'equip dirigit per Hansi Flick arriba al partit amb un avantatge de sis punts sobre el Reial Madrid, el seu immediat perseguidor, i amb una impressionant ratxa d'11 victòries en els 12 partits disputats a la temporada. Per part seva, la Reial Societat, situada a la meitat de la taula amb 15 punts, aspira a millorar el seu rendiment a casa i donar la sorpresa davant el sòlid equip blaugrana.

Amb Flick al capdavant, el Barça s'ha mostrat com l'equip més contundent de la lliga, acumulant 40 gols, la xifra més alta a la competició. L'entrenador alemany veu el partit com una oportunitat per “demostrar la nostra solidesa”, conscient que cada punt compta en la lluita pel títol. En aquest enfrontament, Flick apostarà pel talent de jugadors com Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski, que han estat peces clau en l'excel·lent exercici del Barça fins ara.

La Reial Societat d'Imanol Alguacil arriba a la trobada després d'una sèrie de resultats irregulars a LaLiga, que contrasten amb el seu bon paper a la competició domèstica. Recentment, van vèncer el Sevilla, però van caure derrotats a Europa League davant del Viktoria Plzen, cosa que ha generat certa preocupació. Alguacil és conscient de la importància d'aquest partit, especialment a Anoeta, i ha manifestat el desig que l'estadi torni a ser “un fortí” per al seu equip. Tot i això, les baixes de Mikel Merino i Robin Le Normand, que van sortir de l'equip al final de la temporada passada, han afectat el rendiment defensiu i la solidesa al centre del camp.

A l'equip txuri-urdin, Take Kubo, Brais Méndez i Mikel Oyarzabal són els noms que podrien marcar la diferència. Kubo i Méndez aporten creativitat a l'atac, mentre que Oyarzabal, amb la seva experiència i capacitat golejadora, representa una amenaça constant. Al Barça, a més de l'estrella emergent Lamine Yamal, destaquen Raphinha i Lewandowski, que han estat clau a l'atac dels blaugranes al llarg d'aquesta campanya.

Al llarg de la història, el Barça ha dominat aquest enfrontament amb 115 victòries en 194 partits, davant de les 37 victòries de la Reial Societat. Aquest partit serà transmès en directe per Movistar Plus+ i LaLiga TV.