El Barça cau a Anoeta després d'un gol birlat pel VAR i una escassa producció ofensiva (1-0)

La Reial Societat es va imposar al FC Barcelona a Anoeta en un partit en què els de Hansi Flick no van aconseguir trobar-se ofensivament, i van acabar sense trets a porta. La derrota, la segona a la Lliga per al Barça, el deixa a sis punts del Reial Madrid, tot i que els merengues encara tenen un partit pendent.

El moment que va marcar el matx va ser l'anul·lació del gol de Robert Lewandowski per fora de joc. L'acció va ser revisada pel VAR i mostrava una posició avançada mínima, amb el davanter fora de joc per un dit del peu. La imatge del fora de joc semiautomàtic va generar certa confusió, ja que semblava una mica distorsionada, revifant les discussions sobre l'exactitud del sistema.

La Reial Societat, per part seva, va mostrar un gran nivell de joc, especialment en les actuacions de Take Kubo i Sheraldo Becker. Kubo va ser un constant maldecap per a la defensa blaugrana, mentre que Becker va anotar el seu primer gol a la Lliga aprofitant un error en defensa, superant Koundé amb la seva velocitat. El gol va resultar ser decisiu i, si no fos pel porter Iñaki Peña, la diferència al marcador hauria estat més gran.

Pel costat del Barça, Dani Olmo va assumir el rol de motor ofensiu després de la sortida de Frenkie de Jong per lesió, encara que els seus esforços no van ser suficients per aconseguir remuntar. La falta de contundència ofensiva es va fer evident, amb la baixa de Lamine Yamal per una molèstia, i va deixar el Barcelona sense opcions clares a l'atac.