La madrilenya Audrey Pascual, campiona del món de parasurf

Pascual, eufòrica, celebra la victòria. Foto: Instagram (@audreypascual_)

Audrey Pascual va ser la gran protagonista de la delegació nacional present als Campionats del Món de Parasurf que van concloure celebrats a Huntington Beach (Estats Units) en aconseguir l' única medalla d'or d'un equip que va sumar un total de 6 metalls i que va acabar quart per països.

Pascual, madrilenya de 20 anys i que compagina aquest esport amb la seva participació a la Copa del Món d'Esquí Paralímpic, on la temporada passada va guanyar set medalles i va ser subcampiona en la modalitat d'eslàlom, es va proclamar per primera vegada a la seva carrera campiona del món en la categoria de kneel (esportistes que surfegen de genolls amb una amputació per sobre del genoll, una doble amputació per sota del genoll o una discapacitat comparable).

L'espanyola, diverses vegades medallista i que va debutar a nivell internacional en aquest esport el 2020, disputava la seva cinquena final en un Campionat del Món i per fi va poder coronar-se guanyadora, pujant dos esglaons al podi després d'haver estat bronze a l'anterior edició.

A les rondes classificatòries, l'espanyola ja va mostrar el seu nivell, amb la forta oposició de la brasilera Vera Quaresma, plata el 2023, i amb l'amenaça també de l'australiana Emma Dieters, doble campiona mundial i que havia estat reclassificada en aquesta categoria. A la final, amb unes condicions complexes a l'aigua, Pascual va agafar avantatge a la seva segona mànega i es va acabar quedant amb la medalla d'or de forma clara davant de Quaresma i Dieters.

"Totes esperàvem que les onades pugessin una mica per poder demostrar el nostre nivell de surf. Al final ens vam divertir molt a l'aigua. Tots vam agafar onades estupendes i estic molt feliç que hagi resultat així", va assenyalar la madrilenya en declaracions a la web del campionat.