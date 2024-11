Vinícius Jr... rumb al PSG? Aquesta és la xifra astronòmica que ofereixen per ell

El contracte de Vinícius amb el Reial Madrid s'estén fins al 2027. Foto: EuropaPress, PSG, CanvaPro

El futur de Vinícius Júnior al Reial Madrid és incert, i no per l'amor que professa cap al seu club, sinó per la situació que l'acompanya en general al panorama del futbol espanyol. El davanter brasiler sent que no se'l protegeix adequadament al camp i percep una persecució arbitral que el deixa exposat, a més d'enfrontar constants atacs racistes d'algunes aficions rivals, cosa que afecta el seu ànim i acompliment.

Tot i el suport incondicional del club, Vinícius està cansat del tracte que rep a Espanya. d'alguns rivals.

La decepció de no haver guanyat la Pilota d'Or va ser significativa, però no n'ha afectat el rendiment, i això és una cosa que tenen en compte equips com el PSG, que està disposat a oferir 250 milions d'euros per ell i ja hauria fet una primera oferta, segons Fichajes.Net . D'altra banda, les lligues d'Aràbia Saudita també mostren interès pel brasiler.

Tot i això, el contracte de Vinícius amb el Reial Madrid s'estén fins al 2027 i inclou una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros, cosa que fa improbable la seva sortida sense un acord amb el club. Tot i això, si el jugador decidís marxar, el Reial Madrid podria considerar una negociació, especialment amb el PSG com un dels principals interessats.

Ara com ara, Vinícius continua sent una figura clau a l'esquema d'Ancelotti, que el cuida i protegeix com el líder de l'equip, resistint-se a canviar-lo de posició malgrat les peticions. La relació entre tots dos va quedar palesa en la seva abraçada després del gol contra l'Osasuna, reflectint la importància del brasiler en el projecte de l'entrenador.