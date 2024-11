El Barça vol continuar remuntant a Champions contra el St Pölten (18:45h)

Les blaugranes celebren un gol. Foto: FCB

El Barça rep, aquest dimarts 12 de novembre, el St. Pölten austríac a l'Estadi Johan Cruyff (18:45h), a la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions Femenina, amb la intenció de seguir deixant a zero el rival i de sumar una segona victòria consecutiva que pressioni el Manchester City, líder del grup després de guanyar les catalanes a la jornada inaugural.

Amb una bona victòria contra l'Atlètic de Madrid (0-3) a una Lliga F on encara compten les 9 jornades per victòries, les de Pere Romeu encadenen cinc victòries folgades des d'aquesta inesperada derrota a casa del City (2-0) amb la que van obrir la defensa del seu títol continental.

I com que el City no juga contra el Hammarby fins a les 9 de la nit, les culers saben que un triomf davant un St. Pölten que encara no ha puntuat en aquesta Champions ficaria una mica de pressió afegida a les citizen , a més de seguir donant aire a un equip que, encara que tingui com a objectiu principal avançar les eliminatòries, vol fer-ho com a líder i no sent segones.

Això sí, malgrat encaixar dues derrotes, el St. Pölten va caure lluitant per 2-3 contra el Manchester City davant la seva afició. Les campiones austríaques poden plantar cara als grans d'Europa i el Barça haurà de vigilar que no donin la campanada a Barcelona, si bé a la seva única sortida van caure per 2-0 contra el Hammarby.

Un partit que arriba al Johan Cruyff després que les jugadores de Pere Romeu guanyessin el Llevant, Eibar Femení i Atlètic de Madrid --amb gols de la doble Pilota d'Or Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen i Patri Guijarro-- a la Lliga F per no perdre la manxa de la golejada sumada a la segona jornada d'aquesta competició contintental contra el Hammarby.

I és que el 9-0 contra les sueques va ser la millor manera d'oblidar l'ensopegada inicial a la defensa del títol continental. Una golejada signada pels doblets de Caroline Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Alexia Putellas, Mapi León, Ewa Pajor, Esmee Brugts i Fridolina Rolfö.

La polonesa, de fet, és el fitxatge de la temporada a Can Barça i qui sap si a Europa, ja que és la màxima realitzadora de l'equip culer a la competició domèstica. Però només porta 1 diana en aquesta Champions i si Romeu ho considera, podria tornar a ser titular a la recerca de connectar-se també a Europa.

"És la Champions, no hi ha partit fàcil, tots els partits són exigents. Tenim davant un equip que no sol encaixar gaire, que és físic i que estreny, que no dóna facilitats per marcar. Tots els rivals són exigents. Si es repeteix el guió del Hammarby, estarem contents", va assegurar el tècnic blaugrana a la prèvia d'aquest xoc.

El tècnic seguirà sense poder comptar amb la davantera espanyola Salma Paralluelo, que segueix amb el pla de readaptació i fent sessions dobles en solitari. "No estem amagant absolutament res amb Salma, com qualsevol altra, requereix un pla de readaptació", va explicar el míster blaugrana.