El furor pel Clàssic arriba al Japó: 'cracks' veterans de Barça i Madrid s'enfrontaran a Tòquio

Els grans protagonistes del Clàssic nipó. Muntatge fet amb fotos d'Europa Press

Qualsevol ciutat i país del món voldria poder ser la seu d'un Clàssic, d'un Barça – Madrid ... i Tòquio en podrà presumir, encara que l'enfrontament sigui de veterans.

Una constel·lació de cracs que han vestit una de les dues samarretes aniran a la capital del País del Sol Naixent el proper 15 de desembre per mesurar-se. I les alineacions no seran aptes per a gent a qui pugui la nostàlgia: Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Luis Figo o Iker Casillas són alguns dels noms confirmats per a la trobada.

Iniesta, amfitrió del duel, tornarà a competir medul·lar amb Xavi, en una dupla d'or considerada millor Barça de la història. Javier Mascherano, Rivaldo, Rafa Márquez, Bojan Krkic, Javier Saviola, Ludovic Giuly, Adriano i Gaizka Mendieta , entre d'altres, completaran la convocatòria del FCB.

Al Reial Madrid jugaran aquest Clàssic llegendes blanques com Luis Figo (també amb passat blaugrana ) i altres Galàctics com Iker Casillas, Roberto Carlos o Julio Baptista, a més de Savio, Steve McManaman i Iván Campo, entre d'altres.

Homenatge a Iniesta

El de Fuentealbilla rebrà un homenatge en un país on va jugar durant diverses temporades després de posar punt final a la seva trajectòria al Camp Nou.

Val a dir que el migcampista manxec va penjar les botes recentment després d'una última aventura a l'Emirates Club d'EAU, i que tornarà a vestir la samarreta del Barça 6 anys i mig després de deixar el club blaugrana.