VÍDEO: Commovedor minut de silenci a la Font de Sant Lluís de València per les víctimes de la DANA

La senyera valenciana es va projectar al centre del parquet. Foto: València Basket

L'esport va tornar, el passat dimarts 12 de novembre, a València, amb un partit de bàsquet de l'Eurocup entre el València Basket i l'Olímpia de Ljubljana d'Eslovènia.

La prèvia del matx, com no podia ser d'una altra manera, va estar marcada per un sentit homenatge a les víctimes de la DANA, que ha colpejat amb especial duresa la Comunitat Valenciana.

El públic va guardar un escrupolós minut de silenci, al qual es van sumar els jugadors i cossos tècnics dels dos conjunts.

Esportivament, el partit va acabar amb una clara victòria del conjunt local per 109-80.

El València CF presenta una samarreta solidària

Per la seva banda, el València CF i la marca de roba Puma han presentat una samarreta solidària, l'import de la qual anirà destinat íntegrament a ajudar els damnificats per la DANA , perseguint com a objectiu "la tornada de l'activitat esportiva i educativa dels nens i nenes" de la província de València, epicentre d'aquesta catàstrofe mediambiental.

Segons una nota de premsa de l'entitat ché, aquesta peça de suport als afectats per les inundacions es podrà trobar a partir del 15 de novembre a les botigues oficials (Camp de Mestalla i Carrer Colón 50), a la seva botiga online i a la pàgina web de Puma.

El seu disseny inclou el lema Units com sempre, extret de l'himne oficial del club i, d'acord amb la mateixa nota, "resumeix l'esperit de solidaritat, fortalesa i capacitat de superar-se dels valencians i valencianistes".

"Té,a la part davantera, diversos elements simbòlics com un crespó, una Senyera de la Comunitat Valenciana i l'escut del València CF, mentre que a la part del darrere destaquen els noms dels municipis afectats segons el BOE, la Senyera i el logotip de Puma al costat del missatge de suport Amunt valencians", conclou el comunicat de premsa.