Una estrella de la Premier League anglesa, interrogat per presumpta violació i agressió sexual a 4 dones

La lliga anglesa s'està veient involucrada en un cas polèmic. Foto: Premier League

Dijous passat 7 de novembre, un futbolista de la Premier League va ser interrogat novament en una comissaria, en el marc d'una investigació en curs per diverses acusacions greus, incloent-hi tres presumptes violacions i un cas d'agressió sexual, ocorreguts entre el 2021 i el 2023, segons ha informat la BBC. A més, una cinquena persona ha denunciat un comportament controlador per part del jugador. La identitat del futbolista, així com el club al qual pertany, no han estat revelats, i, malgrat les investigacions, el jugador continua participant en la lliga.

Aquest interrogatori va ser el primer relacionat amb una denúncia presentada l'any passat per una quarta dona. Anteriorment, el futbolista havia estat arrestat el juliol del 2022 per la presumpta violació d'una altra dona, i l'agost del 2021, una segona denunciant havia presentat càrrecs similars. El febrer del 2023, va ser novament interrogat després de la denúncia d'una tercera dona per presumpta agressió sexual. El jugador ha negat totes les acusacions.

Algunes de les víctimes van expressar la seva frustració i esgotament per la manca de suport institucional. Una va declarar a la BBC haver pensat a suïcidar-se a causa de l'aparent inacció del club, la Premier League i la Football Association (FA), i va comentar que “no volia viure en un món on les acusacions de violació es poden ignorar si en tens prou talent”. Una altra denunciant va assenyalar que cada vegada perd més confiança en el sistema de justícia, a mesura que la investigació es prolonga sense resoldre's.

Les víctimes també van revelar que, en intentar buscar suport, el club els va indicar que no podia tractar el tema per qüestions legals, la Premier les va remetre a la FA, organisme que, per part seva, va respondre que no prendria mesures, ja que el cas no estava contemplat a les seves normes. En defensa seva, la FA va assegurar que no existien proves que el jugador representés un risc per a persones vulnerables. Tot i això, les dones afectades van interpretar això com una falta de polítiques adequades, dissenyades més per protegir els interessos financers que les víctimes.

La investigació de la BBC també va revelar que set dels 20 clubs de la Premier League han tingut jugadors o empleats investigats per delictes sexuals des del 2020, cosa que ha intensificat el debat sobre la responsabilitat de les institucions esportives davant d'aquests casos.