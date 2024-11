Nova lesió d'Ansu Fati: quatre setmanes allunyat dels terrenys de joc

Nova lesió del '10' blaugrana. Foto: EuropaPress, CanvaPro d'Alfa

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati pateix una nova lesió muscular, aquesta vegada al bíceps femoral de la cuixa dreta, i estarà unes quatre setmanes de baixa, en una lesió que li arriba en mal moment perquè, a la tornada de l'aturada internacional, podria haver aprofitat l'absència, també per lesió curta, de Lamine Yamal.

"El jugador del primer equip Ansu Fati ha patit, a l'entrenament d'aquest dimecres, una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta. El temps de baixa aproximat serà de quatre setmanes", va anunciar el club blaugrana.

Ansu Fati, que va estar part de la seva cessió de la temporada passada al Brighton lesionat, podia ser un dels 'fitxatges' per a Hansi Flick però ja a la pretemporada, quan estava deixant bones sensacions al nou tècnic, es va lesionar a la planta del peu i es va perdre la gira pels Estats Units i els primers partits de la temporada.

Amb aquesta lesió muscular a la cuixa --tercera vegada que la pateix a la seva carrera--, el davanter internacional de tot just 22 anys haurà de tornar a aturar el seu intent de tornar a l'equip com un jugador a tenir en compte, ni que sigui com a revulsiu .

Fins ara, el jugador nascut a Bisàu havia disputat set partits --4 de LaLiga i 3 de 'Champions'-- però amb tot just 158 minuts (una mitjana de 22 minuts per aparició).

Aquest dimecres els blaugranes disponibles es van exercitar a les ordres de Hansi Flick a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en una sessió passada per aigua i sense els internacionals que estan amb les seves seleccions respectives per a aquesta aturada de mitjans de novembre.