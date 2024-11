Laporte es deixa estimar pel Real Madrid: "No es menyspreen equips com aquest"

Laporte juga a l'Al Nassr saudita des d'agost del 2023. Foto: Al Nassr / Real Madrid / Canva Pro

El defensa central de la selecció espanyola, Aymeric Laporte, va expressar el seu desig de tornar a Europa una vegada finalitzi la seva etapa a l'Al-Nassr i va afirmar que no es pot "menysprear" equips "com el Real Madrid". A més, va subratllar el compromís i l'orgull que sent jugant per a Espanya.

"Sempre hi haurà gent a favor i en contra, però intento demostrar el millor de mi. Els resultats des de la meva arribada a la selecció reflecteixen el meu esforç. Estic molt content amb el que estem aconseguint, i queda molt per assolir", va declarar en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER.

Laporte també va esmentar les crítiques rebudes per la seva decisió de representar Espanya en lloc de França i pel seu pas al futbol saudita. "El meu objectiu és jugar a futbol. Les opinions sobre les meves decisions no em condicionen. Vaig anar a l'Aràbia Saudita per jugar i no m'ha anat malament; guanyar una Eurocopa des d'allà ha estat el més bonic de la meva carrera", va afirmar.

Respecte a la seva experiència a l'Aràbia Saudita, Laporte va assenyalar que, encara que queda molt per millorar, el futbol al país ha evolucionat els últims anys. "La meva intenció de tornar a Europa segueix present; tota la meva família és allà", va comentar. Al ser qüestionat sobre un possible interès del Real Madrid, va dir: "No estic al corrent, encara que he llegit alguna cosa. Sona bé. Òbviament, no es pot menysprear equips com el Real Madrid".