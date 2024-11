Escàndol al futbol després que un àrbitre esnifés cocaïna presumptament durant l'Eurocopa

A mesura que creix la polèmica, la UEFA ha intensificat les accions disciplinàries. Foto: CanvaPro de NoSystem images i planet_fox

La UEFA ha iniciat una investigació sobre l'àrbitre de la Premier League David Coote , després que s'hagi conegut l'existència d'un vídeo en què apareix inhalant una substància sospitosa a un hotel durant l'Eurocopa 2024.

El vídeo, que va circular per WhatsApp, mostra Coote usant un bitllet de dòlar enrotllat per esnifar una línia de pols blanca, cosa que sembla ser cocaïna. A l'enregistrament, de només vuit segons, es veu l'àrbitre, especialista del VAR, amb els ulls desorbitats, cosa que ha generat controvèrsia al món del futbol.

David Coote, de 42 anys, ja havia estat suspès per la PGMOL, l'organització que supervisa els àrbitres professionals a Anglaterra, després que es filtrés un altre vídeo en què trucava a l'exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, un "idiota alemany" . Aquest nou escàndol ha portat la UEFA a retirar-lo de la llista d‟àrbitres per a futurs partits internacionals, a més de nomenar un Inspector Ètic i Disciplinari per investigar possibles infraccions del reglament disciplinari de l‟organisme.

El vídeo comprometedor es va filmar el 6 de juliol, just un dia després del partit de quarts de final de l'Eurocopa 2024 entre França i Portugal , en què Coote va exercir funcions com a àrbitre del VAR. A les imatges, al costat de la pols blanca, s'observen medicaments receptats, una targeta de crèdit i la novel·la L'any de la llagosta de Terry Hayes. Es creu que el mateix Coote es va gravar a l'habitació d'hotel pagada per la UEFA durant el torneig i després va enviar el vídeo a un amic.

L'amic de Coote, que ha preferit mantenir-se a l'anonimat, va revelar que l'àrbitre va fer altres comentaris polèmics sobre el club Everton i el jugador del Liverpool, Andy Robertson. La PGMOL i la Federació Anglesa de Futbol (FA) han iniciat les seves pròpies investigacions, especialment pel que fa als comentaris sobre Klopp, que podrien considerar-se una violació agreujada de les normes de la FA a causa de les mencions de la seva nacionalitat.

A mesura que creix la polèmica, la UEFA ha intensificat les seves accions disciplinàries, apartant Coote de tots els partits previstos durant el recés internacional. També se li ha assenyalat per enviar vídeos durant l'estiu des de França, on va arbitrar tres partits de futbol als Jocs Olímpics de París.

La situació ha provocat un debat sobre la conducta i la professionalitat dels àrbitres d'alt nivell, especialment en un context en què s'espera la màxima imparcialitat. Mentre la investigació segueix el seu curs, la PGMOL ha declarat que el benestar de David Coote és una prioritat i que estan compromesos a brindar-li el suport necessari durant aquest difícil moment. No obstant això, la reputació de làrbitre continua sota escrutini, i la FA no descarta sancions addicionals si es comprova la violació de les regles.